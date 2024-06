Khác biệt giữa Honda City RS và Hyundai Accent 2024 1.5 AT Cao cấp

Ở tầm giá 500-600 triệu đồng, Honda City RS cho động cơ mạnh mẽ hơn trong khi Accent 1.5 AT Cao Cấp vượt trội về tính năng an toàn.

Hyundai Accent và Honda City.

Tại Việt Nam, tầm giá 500-600 triệu đồng hiện là phân khúc của những chiếc sedan hạng B với Toyota Vios, Honda City, Mazda2 hay Hyundai Accent.

Trong đó, Honda City phiên bản RS hay Hyundai Accent 1.5 Cao cấp sẽ là 2 sự lựa chọn được nhiều người dùng cân nhắc khi muốn tìm mua một chiếc sedan cỡ B với trang bị hoàn chỉnh và động cơ cao cấp.

Honda City mạnh mẽ, Hyundai Accent thể thao, sang trọng

Nhìn từ bên ngoài, Honda City và Hyundai Accent đều có thiết kế năng động và mạnh mẽ. Tuy nhiên Honda City mang đậm nét thể thao, cá tính hơn trong khi Hyundai Accent 2024 lại được nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc tinh chỉnh sao cho vừa sang trọng nhưng vẫn đủ hiện đại.

Một số chi tiết ở đầu xe giúp Honda City chinh phục được nhóm khách hàng trẻ có thể kể đến như mặt ca-lăng sơn đen, hốc đèn sương mù, cản trước, gương chiếu hậu, cánh lướt gió ở đuôi xe hay bộ khuếch tán gầm kiểu mới.

Trong khi đó, Hyundai Accent thế hệ mới ghi điểm nhờ phần đầu với lưới tản nhiệt đặt thấp ghép khéo léo cùng cụm đèn LED, bên trên là dải đèn định vị ban ngày kéo ngang toàn bộ chiều rộng xe.

Đầu xe mới giúp Accent trở nên hiện đại và nhẹ nhàng hơn so với Honda City. Thân xe của Hyundai Accent và Honda City đều được cắt xẻ, dập nổi các đường gân tạo ra dáng vẻ thể thao và cơ bắp. Đuôi xe dạng flashback, vuốt ngược về phía sau của Accent khiến chiếc sedan thể thao hơn so với đối thủ.



Honda City RS Hyundai Accent 1.5 AT Cao Cấp Dài (mm) 4.589 4.535 Rộng (mm) 1.748 1.765 Cao (mm) 1.467 1.485 Chiều dài cơ sở (mm) 2.600 2.670 Khoảng sáng gầm (mm) 134 165

So sánh về kích thước, đại diện Hàn Quốc chỉ kém hơn Honda City về chiều dài nhưng trội hơn ở 3 các thông số còn lại. Chiều dài cơ sở 2.670 mm cũng giúp cabin Accent 1.5 AT Cao Cấp rộng rãi hơn so với đối thủ.

Khoảng sáng gầm được nâng cấp ấn tượng cũng giúp Accent 2024 dễ dàng di chuyển trong đa dạng địa hình hơn so với Honda City.

Nội thất Hyundai Accent nổi bật hơn

Bước vào khoang lái, cabin của Honda City RS trông nhã nhặn với nét thiết kế quen thuộc của vô-lăng 3 chấu, ghế ngồi bọc da cao cấp và bản đồng hồ trung tâm 4,2 inch và màn hình cảm ứng 8 inch.

Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp lại được nâng cấp hiện đại hơn nhờ màn hình đa thông tin kích thước 10,25 inch, đặt nối liền với màn hình giải trí trung tâm kích thước 8 inch, vô lăng 2 chấu kiểu mới, bệ trung tâm sở hữu các nút điều khiển cảm ứng.

Về mặt trang bị, 2 chi tiết giúp Accent 1.5 Cao Cấp nhỉnh hơn đối thủ là hệ thống làm mát duy nhất trong phân khúc và bệ tì tay tích hợp khay đựng cốc ở hàng ghế 2. Trong khi City RS lại sở hữu hệ thống âm thanh chất lượng hơn là 8 loa (so với 6 loa trên Accent 1.5 AT). Đáng tiếc, Hyundai Accent 2024 đã bị lược bỏ cửa sổ trời.

Những tiện nghi chính phục vụ cho nhu cầu sử dụng của hành khách trên 2 mẫu xe là tương đồng. Danh sách có thể kể đến như hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động, hốc gió hàng ghế sau, chìa khóa thông minh, đề nổ động cơ từ xa, nút bấm khởi động...

Honda City mạnh hơn, Hyundai Accent nhiều tính năng an toàn hơn

Mẫu sedan Nhật Bản được trang bị tiêu chuẩn động cơ 1.5L i-VTEC, 4 xy-lanh. Trong khi Accent 2024 đã được nâng cấp từ động cơ Kappa dung tích 1.4L lên thành động cơ SmartStream G dung tích 1.5L.

Tuy nhiên xét về công suất, City RS vẫn nhỉnh hơn đối thủ với 119 mã lực, mô men xoắn cực đại 145 Nm. Khối động cơ mới trên Hyundai Accent 2024 sản sinh công suất 113 mã lực, mô men xoắn cực đại 144 Nm.



Honda City RS Hyundai Accent 1.5 AT Cao Cấp Dung tích nhiên liệu 40 L 45 L Động cơ 1.5L i-VTEC SmartStream G 1.5L Công suất 119 Hp 113 Hp Mô men xoắn 145 Nm 144 Nm

Honda City được xem là mẫu xe có đặc tính vận hành nổi bật hơn với cảm giác lái đầm chắc, phản hồi chân ga nhạy. Trong khi đó, Hyundai Accent 2024 nhiều khả năng sẽ mang những đặc điểm quen thuộc của xe Hàn là tay lái nhẹ nhàng và động cơ êm ái, ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu.

Về tính năng an toàn, Honda City RS "lép vế" hơn so với Accent 1.5 Cao Cấp ở 2 tính năng là cảm biến lùi và hỗ trợ quan sát làn đường dù có mức giá cao hơn. Những trang bị còn lại là tương đương nhau, chẳng hạn như 6 túi khí, cân bằng điện tử hay hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi.

Honda City RS có giá niêm yết 609 triệu, cao hơn hẳn Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp (569 triệu đồng). Sự chênh lệch về giá này sẽ giúp Accent 2024 1.5 AT có thêm lợi thế khi cạnh tranh với đại diện Nhật Bản. Tuy nhiên, Honda City RS vẫn sẽ thu hút được nhóm khách hàng yêu thích động cơ mạnh mẽ ưu tiên cảm giác lái khi di chuyển.