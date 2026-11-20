Buổi tiệc cầu hôn của 2 diễn viên có sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp thân thiết như Thu Trang, Tiến Luật, Ngọc Phước, BB Trần, Quang Tuấn... Liêu Hà Trinh - một trong những người có mặt tại buổi tiệc - gửi lời nhắn đến Khả Như: “Hãy luôn là bé Mèo nhõng nhẽo nhé. Mừng quá, chuẩn bị ăn cưới thôi. Cảm ơn người anh Huỳnh Phương đã xuất hiện và là bến đỗ bình an chở che cho chị yêu của em. Em chờ ăn cưới anh chị nha”. Trong khi đó, Linh Phi chia sẻ: “Chúc mừng bà Mèo Khả Như đã tìm được bờ vai vững chãi. Giờ thì được khoe khoang công khai rồi, chứ hôm đó ngồi dự tiệc mà lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Màn cầu hôn chân thành và xúc động lắm”.