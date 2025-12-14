Khả Ngân gợi cảm

Khả Ngân vừa có chuyến du lịch đồng thời tham gia giải trail ở Thái Lan. Trước đó, cô trở lại với dự án phim "Vạn dặm yêu em".

Khả Ngân vừa chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh trong chuyến du lịch mới đây. Trong hình, nữ diễn viên diện trang phục hở lưng trần gợi cảm với quần jeans ống rộng. Loạt ảnh lập tức thu hút sự chú ý với nhiều tương tác. Hình ảnh được chụp trong dịp nữ diễn viên tới Thái Lan tham gia giải trail.

Khả Ngân trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn được khen ngợi nhờ vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn. Sau thời gian được nhận xét gầy gò, thiếu sức sống, nữ diễn viên dần lấy lại phong độ với thần thái rạng rỡ hơn. Trước đó vài ngày, nữ diễn viên cũng đăng tải bộ ảnh đời thường phong cách khỏe khoắn, quyến rũ.

Hình ảnh mới đây của Khả Ngân. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, nữ diễn viên tập trung cho dự án hợp tác với Ấn Độ là Vạn dặm yêu em. Ngoài ra, cô dành thời gian nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch, chơi thể thao. Cô đặc biệt yêu thích môn chạy bộ, trail và tham gia nhiều giải.

Tháng 5, Khả Ngân vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì vẻ ngoài được cho là khác lạ so với trước đây. Tuy nhiên, nữ diễn viên phủ nhận đụng dao kéo. Cô phản hồi: “Sáng giờ lướt mạng, thấy mọi người nói tôi tiêm, phẫu thuật thẩm mỹ. Không, tôi đẹp tự nhiên nhé. Thời gian qua, tôi ăn uống, chăm sóc kỹ càng. Nên đừng ai đồn tôi ở ẩn đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi đang bệnh uống thuốc chưa xong nữa”.

Khả Ngân sinh năm 1997, ban đầu là hot girl sau đó thử sức với lĩnh vực dẫn chương trình, diễn xuất và ca hát. Cô được biết tới qua các dự án Lật mặt 2: Phim trường, Hai Phượng, Hậu duệ mặt trời, 100 ngày bên em...

Sau 2 phim 11 tháng 5 ngày và Gia đình mình vui bất thình lình, Khả Ngân có thời gian dài vướng tin hẹn hò Thanh Sơn. Tới cuối năm 2024, hai người không còn tương tác hay xuất hiện cùng nhau, thậm chí hủy kết bạn trên Facebook. Khi đó, đại diện của Khả Ngân khẳng định nữ diễn viên với Thanh Sơn hiện chỉ là đồng nghiệp, không phải mối quan hệ bạn bè.