Khả năng kiếm tiền của Neymar

Theo Forbes, Neymar xếp thứ 3 trong danh sách những cầu thủ có thu nhập cao nhất trong năm 2024. Ngoài 80 triệu euro tiền lương kiếm được từ Al Hilal, ngôi sao người Brazil còn bỏ túi 30 triệu euro tiền hợp đồng quảng cáo và tài trợ. Nếu hoàn tất hợp đồng với Al Hilal, Neymar có thể bỏ túi đến 300 triệu USD (275 triệu euro) tiền lương, chưa bao gồm các khoản thu nhập khác từ quảng cáo.

Marca cho biết Neymar vẫn đang hợp tác với 14 nhãn hàng lớn, giúp tạo nguồn thu nhập khổng lồ. Ở Brazil, không cầu thủ nào kiếm nhiều hợp đồng tài trợ như Neymar. Red Bull, Epic Games và Puma là ba trong số những thương hiệu lớn đang hợp tác với Neymar.

Chuyên gia tiếp thị thể thao Rene Salviano cho biết: "Neymar là một gương mặt toàn cầu, thu hút sự chú ý không chỉ từ tài năng trên sân mà còn từ cuộc sống cá nhân của anh. Sự hiện diện của Neymar trong các lĩnh vực khác nhau giúp tăng giá trị thương hiệu".

Ivan Martinho, Giảng viên tiếp thị thể thao, nhận định rằng Neymar không chỉ là một cầu thủ mà còn là một biểu tượng văn hóa, có ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp thể thao. Chân sút sinh năm 1992 là thần tượng của giới trẻ, qua đó dễ dàng tạo nên sức hút mỗi khi xuất hiện ở các sự kiện.

Dù vậy, có những ý kiến trái chiều rằng Neymar không xứng đáng với mức thu nhập tại Al Hilal. Kể từ khi gia nhập CLB Saudi Arabia với giá kỷ lục (90 triệu euro), Neymar mới chơi vỏn vẹn 5 trận và ghi 1 bàn tại AFC Champions League. Anh liên tiếp vắng mặt vì chấn thương, nghỉ thi đấu 271 ngày ở mùa giải trước.

Hiện Neymar đang trong giai đoạn hồi phục sau ca phẫu thuật dây chằng chéo trước. HLV Jorge Jesus xác nhận chân sút người Brazil có thể di chuyển cùng toàn đội đến trận đấu với Al Ain tại AFC Champions League Elite vào ngày 21/10.

Sự trở lại của một cầu thủ ở đẳng cấp hàng đầu như Neymar sẽ giúp nhà đương kim vô địch Saudi Arabia trở nên đáng sợ hơn. Ngôi sao người Brazil có thể chơi ở cánh, đóng vai trò như một "số 10" hoặc thậm chí đá tiền đạo ảo.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.