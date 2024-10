Tuyển Anh treo thưởng cho Tuchel

The Sun cho biết Thomas Tuchel sẽ nhận khoản thưởng lên tới 3 triệu bảng nếu dẫn dắt "Tam sư" lên ngôi tại World Cup 2026. Nếu điều này thành hiện thực, tổng thu nhập của HLV người Đức trong hợp đồng 18 tháng sẽ lên đến 10,5 triệu bảng.

Mức thưởng của Tuchel thấp hơn Gareth Southgate, khi cựu HLV tuyển Anh được treo thưởng 4 triệu bảng nếu vô địch World Cup 2022 hoặc EURO 2024. Tuy nhiên, mức lương của Tuchel lại nhỉnh hơn người đồng nghiệp (5 triệu bảng so với 2,5 triệu bảng).

Tuchel sẽ chính thức bắt đầu công việc ở tuyển Anh vào tháng 3/2025. "Tam sư" được kỳ vọng sẽ sớm giành vé dự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Chiến lược gia người Đức nhận nhiều ý kiến trái chiều khi dẫn dắt tuyển Anh. Nhiều cựu danh thủ xứ sương mù cho rằng nên có một HLV bản địa dẫn dắt đội tuyển quốc gia hơn là một người ngoại quốc như Tuchel.

Hôm 19/10, Tuchel cho biết: “Tôi xin lỗi vì chỉ có hộ chiếu Đức, nhưng hy vọng người hâm mộ có thể cảm nhận được niềm đam mê của tôi đối với giải Ngoại hạng Anh, tình yêu của tôi dành cho đất nước này. Tôi yêu thích được làm việc tại đây. Tôi sẽ làm mọi thứ để thể hiện sự tôn trọng đối với quốc gia này".

Tuchel là HLV ngoại thứ ba nắm quyền trong lịch sử tuyển Anh, sau Sven-Goran Eriksson và Fabio Capello. Cựu HLV Bayern Munich và PSG sẽ bắt đầu công việc mới của mình từ ngày 1/1/2025.

Trước đó, FA muốn trao thêm cơ hội cho HLV tạm quyền Lee Carsley, nhưng ông thừa nhận không đủ năng lực và muốn quay trở lại dẫn dắt tuyển U21.

