Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe tải tông tiệm tạp hóa

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tài xế lái xe tải gây ra vụ tai nạn 6 người tử vong ở xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) không có nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể.

Trưa 13/1, ông Phan Huy Chương, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn Giao thông tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị này đã có báo cáo nhanh liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người tử vong xảy ra tại xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) chiều 1 ngày trước.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h ngày 12/1 tại Km 21+800 trên tỉnh lộ 543D, đoạn qua bản Thăm Hín (xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn). Thời điểm này, xe tải mang BKS: 37C-537.03 (loại xe 1,5 tấn) do tài xế Vũ Văn H. (SN 1982, trú xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) điều khiển đi thu mua lá dong hướng từ xã Na Ngoi về xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn).

Khi đến bản Thăm Hín (xã Nậm Càn), chiếc xe tải đi xuống dốc và bị mất lái đâm vào cửa hàng tạp hóa bên đường. Vụ tai nạn đã khiến 6 người đang đứng bên trong cửa hàng tạp hóa tử vong. Trong số 6 người gặp nạn có hai người lớn và 4 trẻ em.

Chiếc xe tải lao vào quán tạp hóa bên đường khiến 6 người tử vong.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng đã kiểm tra và xác định, tài xế xe tải không có nồng độ cồn và ma túy. Chiếc xe tải gây ra tai nạn cũng đã được kiểm định cách đây hai tháng.

Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn, cơ quan chức năng đến thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình gặp nạn.

Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã đến hiện trường, thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Bước đầu, Ban An toàn Giao thông tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng. Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 2 triệu đồng. UBND huyện Kỳ Sơn cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 15 triệu đồng.