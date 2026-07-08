Kết quả kiểm chứng của Mela B3 Serum trên người dùng Việt bị sắc tố

Nghiên cứu về hiệu quả dưỡng sáng, mờ thâm nám của Mela B3 Serum trên 280 tình nguyện viên cho thấy kết quả ấn tượng về hiệu quả và độ an toàn trên làn da người Việt.

Theo báo cáo của Buzzmetrics về nhu cầu chăm sóc da của người Việt (Vietnam Facial Skincare) năm 2024-2025, chủ đề dưỡng trắng da ghi nhận hơn 10 triệu lượt thảo luận trên mạng xã hội, cho thấy nhu cầu làm đồng đều màu da và xử lý các vấn đề liên quan đến sắc tố đang được người Việt Nam quan tâm. Cũng theo báo cáo này, bên cạnh hiệu quả, độ an toàn cũng là một trong những tiêu chí người Việt Nam tìm kiếm ở một serum dưỡng sáng da.

Thấu hiểu nhu cầu chăm sóc làn da gặp các vấn đề về sắc tố của người Việt Nam, La Roche-Posay tiếp tục khẳng định vai trò trong sứ mệnh chăm sóc làn da khi thực hiện nghiên cứu quan sát sản phẩm Mela B3 Serum trên 280 làn da người Việt.

Hiệu quả đã được kiểm chứng

Nghiên cứu của La Roche-Posay được thực hiện trên 280 tình nguyện viên đang gặp các vấn đề về sắc tố như da không đều màu, thâm sau mụn và rám má trên nhiều cấp độ khác nhau. Các tình nguyện viên sử dụng sản phẩm Mela B3 Serum hai ngày một lần trong ba tháng, dưới sự giám sát của chuyên gia chăm sóc da để theo dõi và đánh giá.

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm Mela B3 Serum tại Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc 2026.

Sau 3 tháng, nghiên cứu cho thấy Mela B3 Serum mang lại kết quả tích cực. 100% người dùng đánh giá sản phẩm an toàn trên da, hiệu quả cải thiện các vấn đề về sắc tố cao gấp 1,7 lần. Những con số này là minh chứng cho hiệu quả giảm thâm nám và độ an toàn cao của sản phẩm trên làn da người Việt.

Mela B3 Serum và kết quả nghiên cứu được giới thiệu và công bố tại Hội nghị Da liễu và thẩm mỹ toàn quốc (NCAD) 2026.

Kết quả nghiên cứu cũng được công bố tại Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ miền Nam (SCAD) 2026 và Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ toàn quốc (NCAD) 2026. Tại 2 hội nghị, nhóm nghiên cứu trình bày kết quả nổi bật, tiếp cận gần 5.000 chuyên gia chăm sóc da hàng đầu trên toàn quốc. Việc xuất hiện tại những diễn đàn chuyên ngành lớn không chỉ khẳng định uy tín của kết quả nghiên cứu mà còn cho thấy giới chuyên môn ngày càng quan tâm đến các giải pháp hỗ trợ điều trị vấn đề về sắc tố hiệu quả và an toàn trên làn da người Việt.

Nhóm nghiên cứu chia sẻ kết quả tại phiên vệ tinh Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc (NCAD) 2026.

Mela B3 Serum - giải pháp chăm sóc làn da sắc tố

Mela B3 Serum là thành tựu nghiên cứu mới nhất của La Roche-Posay để cải thiện làn da đang gặp vấn đề về sắc tố. Sở hữu bảng thành phần 10 hoạt chất, nổi bật với sự kết hợp của hoạt chất làm sáng đột phá Melasyl với 10% Niacinamide và Retinyl giúp hỗ trợ dưỡng sáng, mờ thâm sau 6 ngày và giảm 90% trường hợp thâm nám lâu năm (giảm kích thước, mức độ đậm màu và mật độ nám). Hiệu quả và độ an toàn cũng đã được kiểm chứng trên làn da Việt.

Mela B3 Serum từ La Roche-Posay - giải pháp dưỡng sáng, mờ thâm nám với hiệu quả và độ an toàn đã được kiểm chứng trên làn da người Việt.

Hoạt chất đột phá Melasyl được phát hiện tại phòng nghiên cứu của La Roche-Posay sau 18 năm. Đây được xem là hoạt chất đột phá trong khả năng làm sáng da nhờ vào cơ chế hoạt động khác biệt - bắt giữ tiền chất Melanin dư thừa trước khi hình thành đốm nâu trên da thay vì ức chế enzyme Tyrosinase sản sinh ra Melanin. Nhờ đó, hoạt chất đem lại khả năng làm sáng hiệu quả hơn 10 hoạt chất làm sáng khác như Vitamin C, Tranexamic Acid… nhưng vẫn duy trì được sinh lý bình thường của làn da. Vì vậy, Mela B3 Serum trở thành giải pháp dưỡng sáng hiệu quả và an toàn, phù hợp sử dụng duy trì trong thời gian dài.