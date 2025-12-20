Kết quả Everton vs Arsenal

|
Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Ảnh: Reuters.
Thống kê trước giờ bóng lăn:
- Arsenal bất bại ở 12/13 trận gần nhất gặp Everton tại Premier League
- Arsenal bất bại trong 5 trận gần nhất gặp Everton trên mọi đấu trường
- Arsenal đều thủng lưới trước ở 5/7 trận gần nhất khi làm khách tại Premier League
- Everton chỉ thua 1 trận sân nhà trong 9 năm qua khi đối đầu Arsenal
- Everton toàn thua cả 5 trận tại Premier League trước các đội dự Champions League mùa này.
Lực lượng Everton vs Arsenal:
Everton: Kiernan Dewsbury-Hall, Jarrad Branthwaite, Seamus Coleman vắng mặt vì chấn thương. Iliman Ndiaye và Idrissa Gueye dự CAN 2025, Jack Grealish bỏ ngỏ khả năng thi đấu vì căng cơ
- Arsenal: Ben White, Cristhian Mosquera, Gabriel, Kai Havertz, Max Dowman chấn thương. Riccardo Calafiori trở lại sau án treo giò.
