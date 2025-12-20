Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kết quả Everton vs Arsenal

  • Chủ nhật, 21/12/2025 02:00 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Lúc 3h00 ngày 21/12, Everton sẽ đón tiếp Arsenal ở trận đấu tại vòng 17 Premier League.

Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Ảnh: Reuters.

Thống kê trước giờ bóng lăn:

  • Arsenal bất bại ở 12/13 trận gần nhất gặp Everton tại Premier League
  • Arsenal bất bại trong 5 trận gần nhất gặp Everton trên mọi đấu trường
  • Arsenal đều thủng lưới trước ở 5/7 trận gần nhất khi làm khách tại Premier League
  • Everton chỉ thua 1 trận sân nhà trong 9 năm qua khi đối đầu Arsenal
  • Everton toàn thua cả 5 trận tại Premier League trước các đội dự Champions League mùa này.

Lực lượng Everton vs Arsenal:

  • Everton: Kiernan Dewsbury-Hall, Jarrad Branthwaite, Seamus Coleman vắng mặt vì chấn thương. Iliman Ndiaye và Idrissa Gueye dự CAN 2025, Jack Grealish bỏ ngỏ khả năng thi đấu vì căng cơ

  • Arsenal: Ben White, Cristhian Mosquera, Gabriel, Kai Havertz, Max Dowman chấn thương. Riccardo Calafiori trở lại sau án treo giò.
Duy Luân

Arsenal Everton Arsenal Premier League

