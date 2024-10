Kết quả cuộc đối đầu chưa từng có trong một đêm của 2 concert Anh trai

2 concert của Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai "say hi" diễn ra cùng ngày với sự tham gia của 61 nghệ sĩ nam đã làm bùng nổi mạng xã hội tối 19/10.

Đêm chung kết diễn ra tối 19/10 với sự thành lập của gia tộc toàn năng đã đặt một cái đẹp cho chặng đường dài khoảng 4 tháng của Anh trai vượt ngàn chông gai. Đây cũng là sự kết thúc cho cuộc chiến hiếm gặp giữa 2 chương trình đầu tiên quy tụ phần nhiều nghệ sĩ nam trong giới showbiz. Không chỉ đối đầu trong suốt thời gian qua, cạnh tranh trên tất cả phương diện như nhạc số, thảo luận mạng xã hội, lượt xem, top thịnh hành, 2 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai “say hi” còn tổ chức concert cùng ngày.

Cuộc đối đầu chưa từng có của Vpop

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai có khoảng 20.000 khán giả tham dự. Trong khi đó, Anh trai “say hi” cũng được phủ kín trong “biển người” với số lượng khán giả ước tính khoảng 15.000 người dù đây là đêm diễn thứ 2. Cả 2 concert diễn ra trong tối 19/10 tại TP.HCM. Lần đầu tiên có 2 concert quy mô lớn thu hút hàng chục nghìn khán giả diễn ra trong một tối lại ở cùng địa phương như vậy.

Anh trai vượt ngàn chông gai được bán ra 20.000 vé với 12 mức giá khác nhau, dao động từ 800.000 đồng tới 8 triệu đồng. Vé tham gia sự kiện được người hâm mộ tẩu tán chỉ trong ít phút. Trong khi đó, vé đêm thứ 2 của Anh trai “say hi dao động từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng. Trước ngày diễn ra, Anh trai “say hi” gặp một chút sự cố là anh trai Negav rút khỏi chương trình sau loạt bê bối. Dẫn đến một bộ phận khán giả yêu thích Negav đua nhau bán lại vé. Tuy nhiên, với đêm nhạc diễn ra tối 19/10, lượng khán giả tham gia concert vẫn đông đảo, phủ kín tất cả khu vực.

Cũng như định hướng khác biệt mà hai chương trình đã hướng tới xuyên suốt từ đầu tới giờ, màu sắc âm nhạc trong 2 concert vừa diễn ra của Anh trai “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai cũng khá khác biệt nhau. Sau tiết mục mang âm hưởng hào hùng, được dàn dựng hoành tráng là Anh trai nước Việt, Anh trai “say hi” tập trung vào các tiết mục nhạc trẻ sôi động, hiện đại với chất nhạc phù hợp xu hướng thế giới như hip hop, EDM, house… khuấy động bầu không khí cuồng nhiệt từ sân khấu tới hàng chục nghìn khán giả phía dưới. Xen kẽ đó là một số ca khúc pop, ballad.

Anh trai "say hi" thiên về màu sắc âm nhạc trẻ trung, đậm chất boy group Kpop với những nghệ sĩ nam nổi tiếng, đang được khán giả yêu thích. Ảnh: NSX.

Các tiết mục như Ngáo ngơ, Kim phút kim giờ, Đều là của em, I'm Thinking About You, Tình đầu quá chén, Sao hạng A, Love Sand, I.C.O.N, Ngân nga… được thực hiện bản phối đa dạng, hấp dẫn với phần điệp khúc bắt tai, dễ hát theo thực sự thỏa mãn nhu cầu giải trí của khán giả trẻ. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Tri Thức - Znews, do vừa hát vừa nhảy nên trong nhiều tiết mục, các anh trai lạm dụng hát đè.

Trong khi đó, những tiết mục mang hơi thở, chất liệu văn hóa, truyền thống được sắp xếp dày đặc, nổi bật hơn trong concert Anh trai vượt ngàn chông gai, từ Trống cơm, Áo mùa đông, Mưa trên phố Huế, Đào liễu, Chiếc khăn piêu tới Dạ cổ hoài lang. Concert gần như được chia thành 2 mảng màu rõ rệt, khởi đầu là những giây phút tôn vinh giá trị truyền thống và tiếp đó là loạt ca khúc trẻ trung, tươi mới hơn. So với concert Anh trai “say hi” mạnh về perform, Anh trai vượt ngàn chông gai lại mang tới nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho khán giả.

Cả 2 concert đều được đầu tư về sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng. Đáng tiếc Anh trai “say hi” gặp sự cố về điện dẫn đến chương trình diễn ra muộn hơn 30 phút so với dự kiến ban đầu. Trong bối cảnh thị trường Việt hiếm có concert quy mô lớn tổ chức thành công thì đêm nhạc Anh trai “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai quy tụ tới hàng chục nghìn khán giả quả thực là điểm sáng.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai được khen ngợi khi có hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng đầu tư với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Ảnh: Phương Lâm.

Ai chiến thắng?

Không chỉ là concert của 2 chương trình âm nhạc hot nhất thời gian qua, Anh trai “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai còn quy tụ hàng loạt ngôi sao nam nổi tiếng. Do đó, việc 2 concert cùng diễn ra tối 19/10 đã thâu tóm gần như hoàn toàn sự chú ý, bàn tán của cộng đồng mạng. Hàng loạt bài viết liên quan đến 2 concert được đăng tải kéo theo lượt thảo luận lớn. Ngay cả những Fanpage chuyên về tin tức showbiz Hàn Quốc, Trung Quốc... cũng đăng tải thông tin liên quan đến 2 sự kiện.

Tuy nhiên, thông tin liên quan đến Anh trai vượt ngàn chông gai dường như có độ phủ sóng lớn hơn trên nhiều nền tảng mạng xã hội trong 2 ngày qua. Việc này cũng dễ hiểu bởi concert Anh trai “say hi” đã là đêm thứ 2. Có sự thay đổi lớn về kịch bản để mang đến sự mới lạ cho khán giả nhưng vẫn khó tránh cho Anh trai “say hi” việc giảm nhiệt.

Trong khi đó, đối thủ trực tiếp của concert này là Anh trai vượt ngàn chông gai lại mới tổ chức đêm đầu tiên. Đáng nói, trong tối 19/10, chung kết xếp hạng của Anh trai vượt ngàn chông gai cũng diễn ra. Danh sách anh trai lọt đội hình gia tộc toàn năng chính thức được công bố sau rất nhiều ngày khiến khán giả chờ đợi. Nhiều giải thưởng phụ cũng được công bố trong concert dẫn đến càng có lợi thế về lượt tương tác, thảo luận.

Concert An trai vượt ngàn chông gai chiếm ưu thế khi diễn ra cùng ngày đêm chung kết lên sóng. Ảnh: Phương Lâm.

Tìm kiếm từ khóa “concert Anh trai ‘say hi’ ngày 2’ trên Google, 1,38 triệu kết quả hiện ra trong 0,26 giây tính tới 14h ngày 20/10. Nếu chỉ tìm kiếm “concert Anh trai ‘say hi’”, số kết quả hiện ra trong 0,27 giây là 2,17 triệu. Trong khi đó, từ khóa “concert Anh trai vượt ngàn chông gai” là 2,2 triệu kết quả trong 0,32 giây.

Sắp tới, concert của 2 chương trình này sẽ tiếp tục đối đầu ở Hà Nội. Đêm thứ 3 của Anh trai “say hi” xác nhận diễn ra ngày 7/10 tại Sân vận độn Mỹ Đình, Hà Nội. Trong khi đó, concert Anh trai vượt ngàn chông gai cũng được tổ chức vào tháng 12 tại Hà Nội nhưng chưa thông báo thời gian, địa điểm cụ thể.