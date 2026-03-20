Kết hợp thực phẩm giúp hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng

Việc kết hợp đúng các nhóm thực phẩm trong bữa ăn không chỉ giúp cân bằng dinh dưỡng, mà còn tăng khả năng hấp thụ vi chất thiết yếu cho cơ thể.

Bà Susan Bowerman, Giám đốc cấp cao mảng Giáo dục và Đào tạo Dinh dưỡng Toàn cầu của Herbalife, chia sẻ dinh dưỡng lành mạnh là đạt được sự cân bằng hợp lý các chất dinh dưỡng, để đảm bảo cung cấp cho cơ thể dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển, trao đổi chất và phục hồi, cũng như hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Khoa học dinh dưỡng phát hiện rằng một số sự kết hợp thực phẩm nhất định có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ và sử dụng chất dinh dưỡng. Điều này nghĩa là mỗi người có thể tác động đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng bằng cách kết hợp thực phẩm hợp lý trong bữa ăn.

Một trong những cách dễ nhất là đa dạng hóa và thường xuyên tiêu thụ nhiều loại thực phẩm lành mạnh, thay vì chỉ ăn một loại thực phẩm mỗi ngày.

Phối hợp rau củ nhiều màu sắc với chất béo lành mạnh

Các loại rau có màu sắc đậm như rau bina, cà rốt, ớt và cà chua chứa hợp chất thực vật tự nhiên - không chỉ tạo màu đẹp mắt, mà còn hoạt động như chất chống oxy hóa. Các hợp chất này tan trong chất béo, được hấp thụ tốt hơn khi ăn cùng chất béo.

Bạn có thể bổ sung chất béo lành mạnh bằng nhiều cách như dùng dầu ô liu làm nước sốt salad, thêm một ít hạt vào rau củ đã nấu chín, hoặc thêm bơ và rau bina vào sinh tố. Bằng cách đó, cơ thể bạn có thể hấp thụ tốt hơn chất chống oxy hóa có lợi.

Sắt hỗ trợ vận chuyển oxy và chuyển hóa năng lượng, có thể tìm thấy từ nguồn thực vật và động vật. Sắt có trong thịt, gia cầm, cá và trứng hấp thụ tốt; trong khi sắt từ thực vật như đậu, đậu lăng, rau bina và ngũ cốc hấp thụ kém hơn.

Vitamin C giúp cải thiện sự hấp thụ sắt. Vì vậy, để tăng cường, bạn có thể thêm cà chua vào món ớt hầm, cam quýt vào salad rau bina, hoặc dâu tây vào ngũ cốc bổ sung để giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn.

Kết hợp các loại thực phẩm hấp thụ tốt vitamin C

Trà xanh chứa hợp chất thực vật có lợi gọi là catechin, hoạt động như chất chống oxy hóa. Thêm chanh vào trà hoặc thưởng thức cùng trái cây giàu vitamin C (như cam quýt, dâu tây hoặc kiwi) giúp tăng cường khả năng hấp thụ hợp chất này.

Nếu uống trà xanh hàng ngày, thì nên kết hợp cùng bữa ăn nhẹ giàu vitamin C. Bạn có thể thêm protein và chất xơ để duy trì năng lượng ổn định, chẳng hạn sữa chua Hy Lạp với dứa hoặc thanh protein ăn kèm quả mọng.

Vitamin D rất cần thiết để giúp cơ thể hấp thụ canxi, hỗ trợ sức khỏe xương và chức năng cơ bắp. Các loại cá béo như cá hồi và cá thu cung cấp vitamin D, tương tự trứng, trong khi rau lá xanh, sản phẩm từ sữa động vật và đồ uống sản xuất từ thực vật bổ sung canxi. Kết hợp các loại thực phẩm này giúp tối ưu hóa việc hấp thụ canxi.

Đối với người không thường xuyên tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc động vật, các sản phẩm bổ sung hoặc cung cấp vitamin D có thể giúp bù đắp sự thiếu hụt này. Khi kết hợp thực phẩm giàu canxi từ nguồn thực vật hoặc động vật, chúng có thể hỗ trợ nhu cầu của cơ thể.

Đa dạng nhóm thực phẩm trong bữa ăn

Nhiều người trưởng thành không tiêu thụ đủ protein và chất xơ mỗi ngày, trong khi cả hai đều quan trọng để tạo cảm giác no. Vì vậy, kết hợp protein với thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp bạn cảm thấy no hơn, đồng thời chất xơ cũng hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa.

Dinh dưỡng lành mạnh là thường xuyên cung cấp cho cơ thể chất dinh dưỡng cần thiết theo cách phù hợp lối sống. Khi thực phẩm nguyên chất tạo nên nền tảng của chế độ ăn uống, thực phẩm tăng cường, hỗn hợp dinh dưỡng protein và thực phẩm bổ sung chất xơ có thể hỗ trợ lấp đầy khoảng trống dinh dưỡng, đặc biệt khi lịch trình bận rộn hoặc nhu cầu tăng lên.

Bằng cách kết hợp các loại thực phẩm thông minh với lựa chọn lành mạnh gồm protein từ cả nguồn thực vật và động vật, trái cây và rau củ nhiều màu sắc, ngũ cốc giàu chất xơ và chất béo tốt, bạn có thể tạo ra phương pháp bền vững để cung cấp cho cơ thể những gì cần thiết mỗi ngày.