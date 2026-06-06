Kết hôn tại trường, được tặng hẳn nhẫn kim cương

Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân tặng nhẫn cưới đính kim cương 1 carat nuôi cấy trong phòng thí nghiệm cho 187 nghiên cứu sinh tiến sĩ tham gia lễ cưới thường niên của trường.

187 cặp đôi kết hôn được nhà trường tặng nhẫn kim cương nhân taopj. Ảnh: Sixth Tone.

Mới đây, một trường đại học tại Trung Quốc đã trao nhẫn cưới, mỗi chiếc đính một viên kim cương 1 carat được nuôi cấy trong một phòng thí nghiệm, cho 187 nghiên cứu sinh tiến sĩ kết hôn trong Lễ cưới Tiến sĩ thường niên được tổ chức tại trường.

Theo Sixth Tone, những chiếc nhẫn được Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân (HIT) tại tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) trao tặng vào ngày 31/5. Điểm đặc biệt là toàn bộ số kim cương trên nhẫn đều được sản xuất tại phòng thí nghiệm của trường chỉ trong vài ngày, thay vì mất hàng tỷ năm hình thành trong tự nhiên dưới điều kiện nhiệt độ và áp suất cực cao sâu trong lòng đất.

Lễ cưới tiến sĩ được HIT duy trì từ năm 2013 và đã trở thành một trong những sự kiện truyền thống nổi bật của trường. Sau 13 năm tổ chức, chương trình đã chứng kiến 803 cặp đôi nên duyên vợ chồng. Trong hai năm gần đây, các cặp đôi tham gia đều nhận được nhẫn cưới đính kim cương nuôi cấy do chính các nhà khoa học của trường tạo ra.

Theo giáo sư Zhu Jiaqi, Trưởng nhóm nghiên cứu thuộc trường Hàng không Vũ trụ, quá trình tạo kim cương trong phòng thí nghiệm tương tự việc xây dựng các cấu trúc ở cấp độ micromet. Nhóm nghiên cứu sử dụng hỗn hợp khí methane và hydro đưa vào buồng phản ứng, tạo môi trường thuận lợi để các nguyên tử carbon liên kết và kết tinh từng lớp, hình thành nên kim cương.

Không chỉ dẫn đầu về công nghệ kim cương nhân tạo, HIT còn là một trong những cơ sở nghiên cứu tinh thể tổng hợp hàng đầu Trung Quốc. Năm 2004, trường từng chế tạo thành công viên sapphire nuôi cấy lớn nhất nước này vào thời điểm đó với đường kính 29 cm, trọng lượng 30 kg.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ kim cương nuôi cấy đang góp phần thay đổi thị trường trang sức toàn cầu. Hiện, một viên kim cương tổng hợp có giá từ 1.800-3.500 nhân dân tệ (khoảng 265- 515 USD ), chỉ bằng khoảng 10% giá kim cương tự nhiên, trong khi chi phí sản xuất dao động từ 500-800 nhân dân tệ.

Năm 2025, công suất sản xuất kim cương nuôi cấy toàn cầu đạt gần 40 triệu carat. Trong đó, Trung Quốc chiếm 63% sản lượng với hơn 25 triệu carat. Thị trường kim cương nuôi cấy của nước này hiện được định giá khoảng 14 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2 tỷ USD ) và dự báo tăng lên 102,5 tỷ nhân dân tệ vào năm 2030.