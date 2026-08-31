Kênh tìm kiếm tình yêu thay đổi thế nào sau ba thập kỷ?

Vào năm 1990, có sáu con đường chính để mọi người gặp gỡ bạn đời của mình. Phổ biến nhất là qua bạn bè, tiếp theo là: đồng nghiệp.

Mọi người trông đợi điều gì ở người bạn đời

Một bước phát triển quan trọng trong quá trình tìm kiếm tình yêu ở đầu thế kỷ XXI chính là sự trỗi dậy của hẹn hò trực tuyến. Vào năm 1990, có sáu con đường chính để mọi người gặp gỡ bạn đời của mình. Phổ biến nhất là qua bạn bè, tiếp theo là: đồng nghiệp, tại các quán bar, qua người thân trong gia đình, ở trường học, qua hàng xóm và ở nhà thờ.

Năm 1994, trang kiss.com ra đời với tư cách là trang web hẹn hò trực tuyến hiện đại đầu tiên. Một năm sau, Match.com được thành lập. Đến năm 2000, tôi hào hứng lập tài khoản trên JDate, một trang hẹn hò trực tuyến dành cho người Do Thái, tin chắc rằng mình vừa khám phá ra một thứ gì đó mới mẻ và cực kỳ thú vị... Nhưng rồi nhanh chóng nhận ra rằng, một lần nữa, thứ mới mẻ đầy hấp dẫn mà tôi tưởng mình vừa tìm thấy thực chất đã được cả đám quái nhân giống tôi sử dụng từ lâu rồi.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, việc sử dụng các trang hẹn hò trực tuyến đã bùng nổ. Tính đến năm 2017, gần 40% các cặp đôi gặp nhau trên mạng. Và con số này vẫn tiếp tục tăng lên mỗi năm.

Hẹn hò trực tuyến có thực sự tốt cho đời sống tình cảm của con người hay không? Cái đó còn phải bàn cãi thêm. Nhiều người độc thân than phiền rằng các ứng dụng và trang web hẹn hò chỉ mang lại những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, những lần ghép đôi thất vọng và những buổi hẹn hò không như mong đợi.

Một số bình luận gần đây về hẹn hò trực tuyến trên Quora, một trang web hỏi đáp, có nội dung như sau: “Thật sự mệt mỏi”; “Rất nhiều tài khoản của những phụ nữ hấp dẫn và/hoặc lả lơi thực chất là trò lừa đảo từ Nigeria”; và còn có quá nhiều “những bức ảnh giải phẫu học không ai yêu cầu của đám đàn ông”.

Tuy nhiên, một tác động không thể phủ nhận của hẹn hò trực tuyến: Nó là một nguồn tài nguyên vô giá đối với các nhà khoa học nghiên cứu về tình yêu và các mối quan hệ. Có thể nói rằng không ai trong lĩnh vực này phàn nàn về sự tồn tại của các ứng dụng và trang web hẹn hò cả.

Cách hẹn hò của các cặp đôi cũng thay đổi theo thời đại. Ảnh: The Binge Town.

Bạn thấy đấy, vào thế kỷ trước, khi quá trình tán tỉnh diễn ra ngoài đời thực, những quyết định của người độc thân chỉ được một nhóm nhỏ biết đến và nhanh chóng rơi vào quên lãng. Nếu các nhà khoa học muốn biết mọi người tìm kiếm điều gì ở một người bạn đời, thì về cơ bản, họ chỉ có một cách duy nhất: trực tiếp hỏi thẳng.

Một nghiên cứu tiên phong vào năm 1947 do Harold T. Christensen thực hiện đã áp dụng đúng phương pháp này. Christensen đã khảo sát 1.157 sinh viên và yêu cầu họ đánh giá mức độ quan trọng của 21 đặc điểm ở một người bạn đời tiềm năng. Đặc điểm quan trọng nhất mà cả nam lẫn nữ đều xếp hạng cao nhất là “tính cách đáng tin cậy”. Gần cuối danh sách đối với cả hai giới là những đặc điểm mà họ cho là ít quan trọng nhất: “ngoại hình” và “tiềm lực tài chính”.

Nhưng liệu chúng ta có thể tin vào những lời tự khai này không? Từ lâu, người ta đã biết rằng con người thường không thành thật khi nói về những chủ đề nhạy cảm. (Thực tế, đây còn là chủ đề của cuốn sách trước của tôi, Tất cả mọi người đều nói dối.) Có lẽ mọi người không muốn thừa nhận rằng họ thích hẹn hò với những người có gương mặt ưa nhìn, vòng eo thon gọn và tài khoản ngân hàng rủng rỉnh.

Trong thế kỷ này, các nhà nghiên cứu có nhiều phương pháp tốt hơn để khám phá mong muốn của con người đối với bạn đời của họ thay vì chỉ đơn giản hỏi trực tiếp. Khi phần lớn các mối quan hệ bắt đầu trên ứng dụng hoặc trang web hẹn hò, hồ sơ cá nhân, số lượt nhấp và tin nhắn của người dùng đều có thể được lưu trữ dưới dạng dữ liệu.

Những lượt “Đồng ý” và “Từ chối” ấy có thể dễ dàng được mã hóa thành các tệp csv. Và các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đã khai thác dữ liệu từ OkCupid, eHarmony, Match.com, Hinge cùng những nền tảng hẹn hò khác để xác định chính xác mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến sức hấp dẫn của một cá nhân trên thị trường hẹn hò. Nói một cách đơn giản, họ đã thu thập được những hiểu biết chưa từng có về điều gì khiến một con người trở nên đáng khao khát trong mắt người khác.

Như đã đề cập trong phần Giới thiệu, có một số khác biệt trong tiêu chí mà mỗi người coi là hấp dẫn - và đôi khi, người tham gia hẹn hò có thể tận dụng sự khác biệt này bằng cách hướng đến một thị trường ngách. Tuy nhiên, những đặc điểm giúp một người trở nên hấp dẫn hơn mức trung bình thì luôn có thể dự đoán được.

Vậy những yếu tố nào khiến một người trở nên thu hút đối với người khác?

Sự thật đầu tiên về điều con người tìm kiếm ở bạn đời - giống như nhiều chân lý quan trọng khác trong cuộc sống - đã được một ngôi sao nhạc rock diễn đạt trước cả khi các nhà khoa học khám phá ra. Như Adam Duritz của nhóm Counting Crows đã kể ta nghe trong siêu phẩm Mr. Jones của ông năm 1993: tất cả chúng ta đều đang tìm kiếm “thứ gì đó đẹp đẽ.”