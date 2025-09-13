Kendall Jenner muốn bỏ nghề

Kendall Jenner đang nghỉ ngơi ở tiểu bang Washington. Cô tận hưởng cuộc sống sau khi úp mở việc giải nghệ để tập trung cho công việc thiết kế.

Kendall Jenner mới đây được cánh săn ảnh "chộp" khoảnh khắc mặc bikini, lái môtô nước ở tiểu bang Washington. Kendall Jenner điều khiển chiếc môtô một cách thành thục. Đặc biệt, bộ trang phục gợi cảm giúp Kendall Jenner khoe cơ bụng săn chắc và vóc dáng đẹp.

Chuyến đi này diễn ra ngay sau khi Kendall ám chỉ việc sẽ giải nghệ. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Vogue, Kendall Jenner tiết lộ cô đang nhắm đến việc thiết kế nhà ở. "Tôi sẽ dừng mọi việc lại và chỉ thiết kế nhà thôi. Tôi không đùa đâu”, Kendall Jenner tuyên bố.

Kendall Jenner tận hưởng thời gian thư giãn. Ảnh: Back Grid.

Kendall cũng chia sẻ cô đang trong quá trình xây dựng một ngôi nhà ở miền Tây nước Mỹ. Cô giải thích: “Tôi yêu không gian sống của mình ở LA, nhưng tôi cũng thực sự yêu cuộc sống giản dị ở miền Tây. Tôi thích thức dậy mỗi sáng, mặc đồ bơi hoặc quần thể thao, không trang điểm và tận hưởng ngày mới một cách thoải mái”.

Ngôi sao nổi tiếng chia sẻ thêm: "Tôi thích cảm giác bình thường. Tôi thích đến các buổi đua ngựa trong trang phục giống mọi người khác, chỉ đội mũ bảo hiểm, đeo kính râm và mặc đồng phục. Rồi tôi có thể thi đấu dưới một cái tên hoàn toàn khác”.

Kendall Jenner sinh năm 1995 là một siêu mẫu, ngôi sao truyền hình thực tế. Cô là thành viên của gia đình Kardashian-Jenner, được biết đến rộng rãi nhờ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians và sự nghiệp người mẫu thành công.

Năm 2017, Jenner trở thành người mẫu được trả lương cao nhất thế giới với 22 triệu USD , vượt qua Gisele Bündchen. Cô cũng là đại sứ thương hiệu hoặc hợp tác quảng cáo với rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng như Estée Lauder, Tommy Hilfiger, Calvin Klein…