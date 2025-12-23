Ken đặc 'nàng thơ' tại cánh đồng hoa hướng dương hot nhất Nghệ An

Những ngày gần đây, cánh đồng hoa hướng dương đẹp như pinterest, sắc vàng sáng bừng cả một vùng ở xã Nghĩa Lâm (huyện Nghĩa Đàn cũ), tỉnh Nghệ An trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Mỗi ngày, hàng nghìn người kéo đến để ghi lại những bức ảnh, thước phim. Cuối tuần, lượng người càng đến đông khiến cánh đồng rơi vào cảnh quá tải. Ảnh: Blog Của Rọt.

Cánh đồng hoa hướng dương thuộc sở hữu của một tập đoàn, mở cửa tham quan miễn phí từ ngày 16/12, xem như món quà dành cho du khách khi đến Phủ Quỳ (xã Nghĩa Lâm). Bãi đỗ xe không tính phí, nhân sự hướng dẫn di chuyển vào cánh đồng, nhiều tiểu cảnh check-in giữa thảm hoa vàng được bố trí để phục vụ người dân và du khách. Ảnh: Quang Anh.

Hoa trồng tại đây là giống hướng dương thông thường, có đường kính to và thân dày. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp, hoa phát triển đồng loạt trên diện tích lớn, tạo nên khung cảnh rực rỡ hiếm thấy. Thời điểm này, hoa nở rộ và kéo dài đến qua Tết Dương lịch. Hoa được trồng gối vụ nên cánh đồng luôn có những đợt nở nối tiếp. Xen kẽ giữa những luống hoa là đường mòn nhỏ, giúp người dân và du khách dễ dàng di chuyển, lựa chọn góc chụp ảnh phù hợp, không làm ảnh hưởng đến cánh đồng. Ảnh: @rieu24.

Hàng nghìn người đổ về tham quan khiến các tuyến đường ùn tắc, phải nhích từng mét, nhất là vào cuối tuần. Có người phải gửi xe từ xa, đi bộ 1-2 km. "Xã phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý cánh đồng hoa để bố trí lực lượng công an phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân và du khách tham quan đúng quy định, hạn chế tình trạng lấn chiếm lòng đường. Cánh đồng hoa hướng dương là cơ hội để quảng bá hình ảnh Nghĩa Lâm đến với du khách gần xa", ông Nguyễn Huy Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm, nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Diễn Châu.

Đào Nguyễn (sống tại TP Vinh cũ) đến cánh đồng hoa hướng dương từ sáng sớm, đến gần nơi phải gửi xe và đi bộ một quãng vì tắc đường. Khoảng 8h, cánh đồng đã đông nghẹt, cô đành chấp nhận hậu cảnh dính nhiều người. Đào cho biết: "Cánh đồng hoa hướng dương rất đẹp và rực rỡ, cảm giác được sống trong không khí đồng quê bình yên, xứng đáng công sức lặn lội đến chụp ảnh. Tuy nhiên, du khách nên hạn chế đi cuối tuần, vì lượng người sẽ đông gấp nhiều lần". Ảnh: Đào Nguyễn.

Cách Hà Nội 250 km và trung tâm TP Vinh (cũ) khoảng 90-100 km, du khách có thể di chuyển bằng xe khách hoặc ô tô, xe máy theo hướng Vinh - đường Hồ Chí Minh - Nghĩa Đàn để đến tham quan cánh đồng hoa hướng dương. Đường đi khá thuận tiện, dễ tìm. Ảnh: @satan004.

Nhìn từ trên cao, toàn bộ khu vực trồng hoa hiện lên thành mảng màu liền khối, có thể quan sát rõ quy mô rộng 50 ha của cánh đồng. Khung giờ chụp ảnh đẹp nhất là 7-9h khi nắng nhẹ, không khí trong lành, ít người. Buổi chiều 15-17h, ánh nắng nghiêng tạo chiều sâu cho bức ảnh, nhưng lượng khách thường đông hơn. Ảnh: Hồ Thiên Nga.

Cánh đồng hoa hướng dương thu hút phần lớn là du khách trẻ với trang phục năng động. Tuy nhiên, du khách cần tránh mặc áo màu vàng vì dễ chìm vào hoa. Chọn váy, quần gọn gàng, hạn chế quần ống rộng hoặc chạm đất, không đi giày cao gót vì đất tại đây dễ lún. Những luống hoa bên ngoài thường cao 1,5-2 m nhưng thưa, du khách nên đi sâu vào bên trong, hoa sẽ thấp và dày hơn. Ảnh: Nguyễn Công Sáng.

Dù mở cửa miễn phí, du khách khi đến đây được yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định của cánh đồng. Không xả rác, không bẻ hoa, không hái cành, không dẫm đạp lên luống hoa. Đây là những hành động đẹp giúp cánh đồng khoe sắc lâu dài và tiếp tục mở cửa phục vụ cộng đồng. Ảnh: Chuyện Của Tôi Photographers.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình