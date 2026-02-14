Kế toán trưởng câu kết cấp dưới chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng của công ty

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về tội “Tham ô tài sản”, với số tiền chiếm đoạt lớn, hơn 27 tỷ đồng.

Hai đối tượng bị bắt là Trần Thị Thúy Lan (SN 1985, ngụ tại Phường Nhiêu Lộc) là Kế toán trưởng và Nguyễn Lương Mai Thy (SN: 1992, ngụ Phường An Hội Tây) là kế toán viên của Công ty chứng khoán X, có trụ sở tại TPHCM.

Hình ảnh cơ quan chức năng cho Thy (áo vàng) thực nghiệm hạch toán khống tiền vào tài khoản chứng khoán của Lan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong tháng 1/2026, do cần tiền tiêu xài cá nhân và đầu tư tài chính trên mạng, Lan đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cấu kết và chỉ đạo Thy sử dụng tài khoản quản lý tài chính nội bộ do công ty cấp để hạch toán khống số dư tiền trong tài khoản chứng khoán cá nhân của Lan.

Từ thủ đoạn này, các đối tượng đã chuyển hơn 27 tỷ đồng từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân của Lan để chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích riêng.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Thúy Lan và Nguyễn Lương Mai Thy về tội “Tham ô tài sản” theo khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Lan mặc áo xanh đen, Thy mặc áo trắng tại cơ quan công an.

Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.