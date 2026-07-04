'Kế sách' của các Bộ trưởng

Trước mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026 và nhiều thách thức từ bên ngoài, các bộ ngành đồng loạt đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, quy hoạch, năng lượng...

Các bộ, ngành đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026. Ảnh: Hoài Bảo.

Báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 4/7, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết Việt Nam đang có nhiều động lực tăng trưởng mới.

Nổi bật là xu hướng tiếp tục mở cửa nền kinh tế, xuất nhập khẩu duy trì đà tăng, tiêu dùng và dịch vụ phục hồi tích cực, kinh tế số, tài chính số và các ngành kinh tế mới phát triển, trong khi môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, theo các dự báo quốc tế, thời gian tới, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức như áp lực lạm phát và tỷ giá gia tăng, nguy cơ thâm hụt ngân sách ở mức cao, cạnh tranh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ngày càng gay gắt khi dòng vốn toàn cầu dịch chuyển. Bên cạnh đó, môi trường tài chính, thương mại và chuỗi cung ứng quốc tế được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo nhiều bộ ngành đã đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.

Gỡ điểm nghẽn về công nghiệp, năng lượng và xuất khẩu

Trong ngành công thương, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết ngành đang đối mặt với 4 thách thức lớn gồm tăng trưởng công nghiệp, phát triển thương mại trong nước, kiểm soát cán cân xuất nhập khẩu và bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh thời tiết cực đoan, mưa bão những tháng cuối năm.

Để tháo gỡ, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, trọng tâm là Luật Điện lực, Luật Dầu khí và rà soát Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Bộ Công Thương cũng sẽ phối hợp với các bộ ngành và địa phương tháo gỡ khó khăn cho các dự án công nghiệp, năng lượng để sớm đưa vào vận hành trong năm; thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; điều hành linh hoạt nhằm bảo đảm nguồn cung điện và xăng dầu cho nền kinh tế.

Ở lĩnh vực thương mại, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết sẽ đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng trong nước, phát triển hệ thống phân phối hiện đại, kết nối cung - cầu và triển khai vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết sẽ tập trung bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đối với xuất khẩu, Bộ Công Thương sẽ tập trung đa dạng hóa thị trường, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại thông qua chương trình Go Global để mở rộng thị trường và tận dụng dư địa tăng trưởng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết ngành sẽ tập trung phát triển kinh tế du lịch và công nghiệp văn hóa, hai lĩnh vực được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới.

Đối với du lịch, Bộ sẽ thúc đẩy sự liên kết với các ngành kinh tế có liên quan, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, phát triển các sản phẩm giàu tính sáng tạo, trải nghiệm và hướng tới nhóm khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài.

Với công nghiệp văn hóa, Bộ trưởng Thanh cho rằng đây là lĩnh vực còn non trẻ ở Việt Nam nhưng có dư địa phát triển rất lớn. Bộ đang xây dựng hành lang pháp lý và hướng dẫn các địa phương xây dựng kịch bản tăng trưởng cho các ngành công nghiệp văn hóa.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Song song đó, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, báo chí xuất bản... nhằm nâng cao chất lượng, giá trị nghệ thuật, tính giáo dục và thẩm mỹ của các sản phẩm văn hóa.

Gỡ vướng quy hoạch

Riêng với ngành xây dựng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết điểm nghẽn lớn nhất là vấn đề quy hoạch.

Theo ông, thực hiện Kết luận số 18 của Trung ương, đến nay tất cả địa phương đã hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể đối với thành phố và quy hoạch chung về đô thị nông thôn. Bộ Xây dựng cũng hoàn thành toàn bộ quy hoạch chuyên ngành giao thông theo đúng tiến độ.

Hiện 100% đô thị trên cả nước đã được phê duyệt quy hoạch chung; tỷ lệ quy hoạch chung cấp xã đạt 94,4%, trong khi tỷ lệ đô thị hóa đạt 45,4%.

Theo Bộ trưởng Minh, đây là nền tảng quan trọng để mở rộng không gian phát triển, tổ chức lại hệ thống đô thị, nông thôn và hạ tầng theo hướng đồng bộ, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, dịch vụ và thị trường bất động sản lành mạnh.

Một điểm nghẽn khác là hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật. Đến ngày 30/6, Bộ đã hoàn thiện 3.904 tiêu chuẩn Việt Nam, 1.450 tiêu chuẩn nước ngoài và 190 quy chuẩn cho các lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, hàng không và hàng hải.

Riêng lĩnh vực đường sắt đã hoàn thiện 1.791 tiêu chuẩn và 40 quy chuẩn, gồm 605 tiêu chuẩn cho đường sắt tốc độ cao, 601 tiêu chuẩn đường sắt đô thị và 585 tiêu chuẩn cho tuyến Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng. Theo Bộ trưởng Xây dựng, hệ thống này cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án, hạn chế phát sinh vướng mắc.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Ông cũng cho biết khoảng 25-30 ngày tới sẽ bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng. Ngay trong tuần tới, 2 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ trực tiếp làm việc tại các vùng trồng trọng điểm để tháo gỡ các khó khăn phát sinh, hỗ trợ địa phương chuẩn bị tốt cho vụ thu hoạch.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Liên quan đến xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường cho biết Bộ đã làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) nhằm thúc đẩy mở cửa thị trường.

Sau khi hai bên ký kết các thỏa thuận hợp tác, phía Trung Quốc đã mở rộng tối đa danh mục nông sản Việt Nam được phép xuất khẩu. Bộ trưởng kỳ vọng hoạt động xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang thị trường này sẽ thuận lợi hơn trong 6 tháng cuối năm.