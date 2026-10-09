Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1953/QĐ-TTg ngày 8/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xuất bản sửa đổi.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản số 17/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 (Luật).

Để tổ chức triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản (Kế hoạch) nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất bản.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn

Theo Kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan báo chí, Hội Xuất bản Việt Nam, Hiệp hội In Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; biên soạn, đăng tải, cập nhật tài liệu giới thiệu, phổ biến pháp luật trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử và Cổng Pháp luật quốc gia; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn triển khai thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2026 và các năm tiếp theo, tập trung vào cuối năm 2026 và trước ngày Luật có hiệu lực; cập nhật kịp thời khi văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được ban hành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội Xuất bản Việt Nam, Hiệp hội In Việt Nam, cơ sở đào tạo và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tập huấn nội dung mới của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước; hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính, xử lý tình huống nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xuất bản; người làm việc tại nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành và các đối tượng có liên quan.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2026 và các năm tiếp theo, tập trung vào cuối năm 2026, đầu năm 2027 và sau khi các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được ban hành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan rà soát, đối chiếu từng điều, khoản của Luật với văn bản hiện hành trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; xác định nội dung tiếp tục áp dụng, nội dung phải sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

Hoàn thành rà soát và gửi kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15 tháng 10 năm 2026; tổng hợp kết quả trong tháng 10 năm 2026.

Xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật

Kế hoạch nêu rõ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản (thay thế Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ); trình Chính phủ trong tháng 12 năm 2026 theo Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm có hiệu lực đồng thời với Luật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023); ban hành trong tháng 01 năm 2027; bảo đảm có hiệu lực đồng thời với Luật.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, ban hành Thông tư quy định chế độ thù lao đối với người đọc, kiểm tra, thẩm định nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu (thay thế Thông tư liên tịch số 169/2013/TTLT-BTC-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2013); ban hành trong tháng 01 năm 2027; bảo đảm có hiệu lực đồng thời với Luật.

Công bố, công khai thủ tục hành chính

Theo Kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ; cập nhật cơ sở dữ liệu, quy trình nội bộ và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính; chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và xử lý chuyển tiếp theo quy định của Luật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phạm vi thẩm quyền; các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại, xử lý đề nghị hướng dẫn áp dụng theo Điều 5, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo Điều 6 và kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật theo Điều 8 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật; xác định đúng thẩm quyền, trình tự và thời hạn. Đăng tải văn bản hướng dẫn áp dụng trong thời hạn quy định kể từ ngày phát hành; công khai kết quả hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.