Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Kế hoạch hạt nhân mới của ông Trump

  • Chủ nhật, 24/8/2025 13:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tổng thống Donald Trump đang xây dựng kế hoạch cung cấp khoảng 20 tấn plutonium từ các đầu đạn hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh làm nhiên liệu cho các lò phản ứng.

Khu vực Savannah River thuộc Bộ Năng lượng nằm ở vùng đồi cát của Nam Carolina. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin của Reuters, khoảng 20 tấn plutonium sẽ được lấy từ kho dự trữ 34 tấn nguyên liệu cấp cho vũ khí mà Mỹ từng cam kết tiêu hủy theo thỏa thuận kiểm soát vũ khí với Nga năm 2000.

Bộ Năng lượng (DOE) chỉ cho biết đang “đánh giá nhiều chiến lược nhằm củng cố chuỗi cung ứng nhiên liệu hạt nhân trong nước, bao gồm cả plutonium”, theo chỉ đạo của ông Trump.

Động thái này gắn với nỗ lực thúc đẩy ngành điện Mỹ trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tăng trở lại lần đầu tiên sau hai thập kỷ, chủ yếu do sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo AI.

Trước đây, Mỹ chỉ từng thử nghiệm chuyển đổi plutonium thành nhiên liệu cho lò phản ứng thương mại trong thời gian ngắn. Kế hoạch lần này tiếp nối sắc lệnh hành pháp ông Trump từng ký hồi tháng 5/2025 yêu cầu tận dụng plutonium cho các hoạt động công nghệ hạt nhân tiên tiến.

Theo thỏa thuận hồi năm 2000, Mỹ triển khai dự án chuyển đổi plutonium thành nhiên liệu oxit hỗn hợp (MOX) dùng trong nhà máy điện hạt nhân. Nhưng đến năm 2018, chính quyền đã hủy dự án này vì chi phí bị đội lên hơn 50 tỷ USD.

Hiện nay, Mỹ lưu giữ lượng plutonium dư thừa trong các cơ sở an ninh nghiêm ngặt như Savannah River ở Nam Carolina, Pantex ở Texas hay Los Alamos ở New Mexico. Loại vật liệu này có chu kỳ bán rã tới 24.000 năm và buộc phải xử lý bằng thiết bị bảo hộ đặc biệt.

Cho đến khi có lệnh mới của ông Trump vào tháng 5, chương trình xử lý plutonium của Mỹ hiện bao gồm việc trộn plutonium với một vật liệu trơ và lưu trữ tại Nhà máy thí điểm cô lập chất thải (WIPP) ở New Mexico.

Bộ Năng lượng ước tính việc chôn plutonium sẽ tốn 20 tỷ USD.

Kế hoạch tái sử dụng plutonium đang gây lo ngại cho nhiều chuyên gia an toàn hạt nhân.

Edwin Lyman, nhà vật lý hạt nhân thuộc Liên minh các nhà khoa học quan tâm (UCS), chỉ trích kế hoạch mới của chính quyền Trump: “Chuyển đổi plutonium thành nhiên liệu lò phản ứng là một ý tưởng điên rồ. Nó chẳng khác nào lặp lại dự án MOX thất bại và mong chờ kết quả khác. Plutonium dư thừa là chất thải nguy hiểm. Cách an toàn, bảo mật và rẻ hơn nhiều là pha loãng rồi thải bỏ tại WIPP”.

DOE dự kiến tới sẽ kêu gọi đề xuất từ ​​các ngành công nghiệp trong vài ngày tới. Kế hoạch đang ở giai đoạn dự thảo nên các chi tiết cuối cùng có thể thay đổi sau quá trình thảo luận.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Nguyễn An

Kho plutonium nhiên liệu Donald Trump Mỹ Pháp Mexico Kế hoạch hạt nhân Trump plutonium năng lượng hạt nhân an toàn hạt nhân lò phản ứng Mỹ

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Mexico

    Mexico
    • Thủ đô: Mexico
    • Diện tích: 1.964.400 m2
    • Dân số: 129,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.149 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso Mexico
    • Mã điện thoại: +52
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha và ngôn ngữ bản địa

Đọc tiếp

Ly do My de mat den cac tau pha bang Trung Quoc o Bac Cuc hinh anh

Lý do Mỹ để mắt đến các tàu phá băng Trung Quốc ở Bắc Cực

3 giờ trước 11:48 24/8/2025 Thế giới Thế giới

0

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc), việc Bắc Kinh ngày càng quan tâm đến Bắc Cực đã khiến Washington quan ngại. Bên cạnh đó, Mỹ cũng theo dõi sát hành trình của 5 tàu phá băng và tàu nghiên cứu Trung Quốc trước cả khi chúng di chuyển qua Eo biển Bering vào đầu tháng này.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý