Tại Hội sách Côn Đảo 2026, câu chuyện của chiến sĩ cách mạng Lê Hồng Tư được kể lại trước phòng giam số 3 - nơi từng giam giữ ông trong những năm tháng tù đày.

Chương trình nghệ thuật “Côn Đảo - Lời gửi mai sau” tái hiện những lá thư thời chiến bằng âm nhạc, diễn xướng và múa đương đại. Ảnh: BTC

Tối 21/11, trong không gian trại Phú Hải (đặc khu Côn Đảo, TP.HCM), chương trình nghệ thuật “Côn Đảo - Lời gửi mai sau” đưa khán giả trở lại những năm tháng chiến tranh với nội dung lấy cảm hứng từ tác phẩm Những lá thư thời chiến Việt Nam do NXB Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện.

Tham gia chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cùng đại diện các đơn vị, cơ quan trên địa bàn thành phố.

Tại chương trình, những cánh thư từng mang theo tình yêu, nỗi nhớ và lời hẹn đoàn tụ được tái hiện bằng âm nhạc, diễn xướng và múa đương đại. Các tiết mục mở ra cuộc đối thoại giữa ký ức lịch sử với người đang sống trong hòa bình.

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn được thực hiện trước phòng giam số 3, Trại Phú Hải (Banh I) nơi từng giam giữ những người tù chính trị mang án tử hình. Tại đây, câu chuyện về đồng chí Lê Hồng Tư được kể lại, gắn với cuộc vượt ngục năm 1966 của ba chiến sĩ Lê Văn Việt, Lê Hồng Tư và Phạm Văn Dẫu.

Trước phòng giam số 3, Trại Phú Hải, câu chuyện về cuộc vượt ngục năm 1966 và lời hẹn của người tù chính trị Lê Hồng Tư được kể lại. Ảnh: BTC

Đêm 12/10/1966, ba người tù trổ mái ngói để thoát khỏi phòng giam, tìm nơi ẩn náu và chờ cơ hội trở về đất liền. Cuộc vượt ngục bất thành. Sau những trận đòn và vết thương cũ tái phát, chiến sĩ Lê Văn Việt hy sinh ngày 30/11/1966. Chiến sĩ Lê Hồng Tư và Phạm Văn Dẫu tiếp tục chịu cảnh tù đày rồi trở về khi đất nước thống nhất.

Câu chuyện của ông Lê Hồng Tư còn gắn với lời hẹn tình yêu dành cho bà Nguyễn Thị Châu. Từ ý chí vượt qua song sắt đến niềm tin chờ ngày đoàn tụ, câu chuyện cho thấy tình yêu và khát vọng sống có thể trở thành điểm tựa tinh thần giữa hoàn cảnh khắc nghiệt.

Trước khi đến với không gian di tích, chương trình dẫn dắt khán giả qua những lá thư của người ra trận, lời mẹ gửi con, lời chồng gửi vợ và những lời hẹn chưa khép lại. Lá thư số 21 của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh trở thành một dấu lặng, nhắc người xem về cái giá của hòa bình và những cuộc trở về còn dang dở.

ViLIB trao tặng thư viện số cho Đặc khu Côn Đảo, gồm hơn 10.000 đầu sách và tài liệu với thời gian sử dụng 5 năm (60 tháng). Ảnh: BTC

Sự kiện cũng đánh dấu hoàn thành chuỗi hoạt động Hội sách "Huyền thoại Côn Đảo" 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì. Trong khuôn khổ hội sách, các suất học bổng trị giá 260 triệu đồng đã được các đơn vị gửi tặng học sinh ở Đặc khu Côn Đảo. Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành trao tặng tủ sách, không gian sách, tư liệu quý và thư viện số dùng chung ViLIB cho địa phương.