Kẻ bịt mặt dùng hung khí tấn công phụ nữ

  • Thứ bảy, 4/4/2026 13:15 (GMT+7)
Sau khi cầm hung khí tấn công người phụ nữ đang chuẩn bị lên xe máy về nhà, gã đàn ông bịt mặt nhảy lên xe của đồng bọn đang chờ sẵn, tẩu thoát.

Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An đang xác minh vụ việc một phụ nữ bị 2 thanh niên tấn công giữa ban ngày trên địa bàn.

Khoảng 11h30 ngày 3/4, tại khu vực số nhà 51 đường Lê Hồng Phong (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), chị Đ.T.L.A. (40 tuổi, trú tại địa phương) chuẩn bị lên xe máy để về nhà thì hai người đi xe máy, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang chạy đến gần.

Một người xuống xe, dùng hung khí đánh liên tiếp vào hai chân chị A. Khi nạn nhân tri hô, gã này lập tức leo lên xe máy mà đồng bọn điều khiển, rời khỏi hiện trường. Vụ việc được camera của cửa hàng chị Đ.T.L.A. ghi lại.

Kẻ bịt mặt dùng hung khí đánh chị Đ.T.L.A.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi côn đồ của kẻ hành hung, đồng thời đề nghị Công an nhanh chóng vào cuộc truy bắt, xử lý nghiêm.

Công an phường Thành Vinh đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc và xác minh những người liên quan.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cẩm nang thi hành án dân sự" đáp ứng nhu cầu tra cứu nhanh, chính xác các quy định của pháp luật thi hành án dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án, đồng thời chỉ ra một số vướng mắc trong các quy định của pháp luật khi áp dụng vào các tình huống thi hành án cụ thể.

Hoàng Sơn/VTCNews

