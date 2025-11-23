Kê biên, phong tỏa hơn 127 tỷ, hàng chục bất động sản vụ án Shark Thủy

Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố với 29 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame) và các đơn vị liên quan.

Trong đó, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, sinh năm 1982, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup, Công ty Egame) bị đề nghị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".

Kết luận điều tra thể hiện bị can Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm thực hiện các hành vi tăng khống vốn điều lệ của Công ty Egroup nhằm chuyển nhượng cổ phần "ảo", chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và Nguyễn Mạnh Phú (sinh năm 1983, Kế toán trưởng Công ty Egame) còn có hành vi thỏa thuận, chi tiền để tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, bên trái) và bị can liên quan.

Shark Thủy và thuộc cấp đã chi gần 32 tỷ đồng cho bị can Tống Thị Kim Liên (sinh năm 1965, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) để làm đẹp báo cáo tài chính của Công ty Egroup, từ đó thu hút sự chú ý của nhà đầu tư... Trong đó, có 20,4 tỷ đồng bị xác định là số tiền đưa và nhận hối lộ.

Quá trình điều tra, các bị can và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã nộp hơn 47,9 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong số ấy, có 27/29 bị can nộp hơn 11,9 tỷ đồng .

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định.

Theo đó, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã kê biên tài sản là cổ phần, cổ phiếu liên quan đến bị can Nguyễn Ngọc Thủy và các bị can khác với tổng giá trị là hơn 127,4 tỷ đồng .

Về bất động sản, các công ty trong hệ sinh thái Công ty Egroup có 32 bất động sản đang thế chấp tại ngân hàng. Công ty Nhất Trần có 12 bất động sản ở Gia Lai và TP.HCM, hiện thế chấp tại ngân hàng.

CQĐT có công văn gửi Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh, thành phố, đề nghị dừng làm các thủ tục biến động. Do đó, CQĐT không áp dụng biện pháp kê biên tài sản.

Theo kết luận điều tra, trong vụ án này có 341 nhân viên kinh doanh Công ty Egame đã huy động hơn 4.235 tỷ đồng từ 6.642 khách hàng.

Trong đó, giai đoạn từ năm 2021-2022, các nhân viên này biết rõ việc sử dụng tiền huy động vốn trái mục đích (sử dụng 70% nguồn tiền để trả nợ cho nhà đầu tư đến hạn thanh toán). Hành vi của các cá nhân này sai phạm tương tự như 23 bị can là nhóm trưởng đã bị khởi tố.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đây là những người làm công hưởng lương, nhận chỉ đạo từ người quản lý và họ đã khắc phục hơn 33,9 tỷ đồng số tiền "hoa hồng" môi giới nhận được. Do đó, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đối với các nhân viên kinh doanh này.

Ngày 21/8/2025, CQĐT có các công văn gửi Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh, thành phố; Thanh tra Ngân hàng Nhà nước; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị phối hợp rà soát, phong tỏa bất động sản, tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, tài khoản chứng khoán liên quan đến 341 cá nhân là nhân viên kinh doanh Công ty Egame.

Quá trình giải quyết vụ án, CQĐT còn nhận được 1.249 đơn tố cáo Shark Thủy lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức phát hành trái phiếu với số tiền 1.601,3 tỷ đồng . Hơn 1.100 đơn tố cáo bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức hợp tác kinh doanh với số tiền 535,7 tỷ đồng . Ngoài ra, hàng trăm đơn tố cáo Shark và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức Hợp đồng tái cấu trúc trung tâm tiếng Anh với số tiền 101,6 tỷ đồng và hàng trăm đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức thu học phí số tiền 29,8 tỷ đồng . Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định tách rút những hành vi nêu trên để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.