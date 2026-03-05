KBank xây dựng giải pháp vay mua nhà theo từng giai đoạn sở hữu

Sở hữu nhà được xem là “đích đến” của quá trình tích lũy. Tuy nhiên, khi chi phí sinh hoạt tăng và môi trường lãi suất liên tục điều chỉnh, hành trình này trở nên phức tạp hơn.

Hiện nay, người vay không chỉ quan tâm việc mua được nhà, mà còn phải tính toán cách quản lý khoản vay trong suốt nhiều năm sau đó.

Thị trường gần đây ghi nhận xu hướng người đi làm chú trọng hơn đến tính ổn định của lãi suất và khả năng kiểm soát dòng tiền. Khi giai đoạn lãi suất ưu đãi kết thúc và khoản vay chuyển sang thả nổi, chi phí trả nợ có thể thay đổi theo thị trường. Điều này khiến nhiều gia đình phải rà soát lại kế hoạch tài chính, thay vì chỉ nhìn vào mức lãi suất ban đầu.

Trong bối cảnh đó, KBank triển khai chương trình vay mua nhà tháng 3, hướng đến hỗ trợ khách hàng ở nhu cầu mua nhà mới và chuyển khoản vay để ổn định chi phí trả nợ.

Ổn định lãi suất trong giai đoạn đầu sở hữu

Với khách hàng mua nhà mới, KBank áp dụng lãi suất cố định 7,8% trong 3 năm.

KBank giới thiệu chương trình vay mua nhà với lãi suất cố định 3 năm dành cho khách hàng mua mới và chuyển khoản vay. Ảnh: KBank Vietnam.

Mức cố định 3 năm này được giới thiệu thuộc nhóm cạnh tranh trên thị trường, tạo điều kiện để người vay chủ động hơn trong giai đoạn đầu, thời điểm thường phát sinh nhiều khoản chi như nội thất, chuyển nhà và thiết lập sinh hoạt mới. Tỷ lệ cho vay tối đa 80% giá trị tài sản bảo đảm giúp giảm áp lực vốn ban đầu cho nhóm khách hàng hưởng lương.

Ngân hàng đồng thời công bố rõ điều kiện áp dụng, không phí ẩn và không yêu cầu mua thêm sản phẩm để được hưởng mức lãi suất này. Trong bối cảnh người vay chú trọng minh bạch chi phí, yếu tố này trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn ngân hàng.

Chuyển khoản vay để tái cấu trúc chi phí

Bên cạnh nhu cầu mua mới, một bộ phận khách hàng đang bước vào giai đoạn lãi suất thả nổi tại ngân hàng khác. Khi đó, khoản thanh toán hàng tháng có thể tăng lên so với thời kỳ ưu đãi ban đầu.

Giải pháp chuyển khoản vay của KBank áp dụng lãi suất cố định 7,5% trong 3 năm. Việc thiết lập lại giai đoạn cố định giúp người vay giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động thị trường trong ngắn hạn, đồng thời có thêm cơ sở để xây dựng kế hoạch chi tiêu rõ ràng hơn.

Ngoài lãi suất, quy trình phê duyệt trước trong vòng 3 ngày làm việc cũng được xem là điểm đáng chú ý, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và hỗ trợ khách hàng ra quyết định kịp thời.

Chủ động quản lý khoản vay sau khi đã ổn định chỗ ở

Sau thời gian sở hữu nhà, khách hàng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc tối ưu cấu trúc khoản vay để phù hợp thu nhập và kế hoạch tài chính hiện tại. Việc lựa chọn mức lãi suất ổn định trong một giai đoạn nhất định hoặc chuyển khoản vay khi cần thiết được xem là cách giúp người vay kiểm soát tốt hơn chi phí trả nợ trong bối cảnh lãi suất biến động.

Chương trình áp dụng cho khách hàng đăng ký từ 1/3 đến 31/3 và giải ngân trước 15/4. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, cách tiếp cận theo từng giai đoạn được xem là phù hợp xu hướng quản lý tài chính thận trọng. Đáng chú ý, khách hàng có thể tiếp cận mức lãi suất cố định cạnh tranh trong chương trình mà không cần mua thêm bất kỳ sản phẩm nào. Thay vì chỉ tập trung vào thời điểm mua, người vay ngày nay nhìn hành trình sở hữu nhà như quá trình dài hạn đòi hỏi sự chủ động và linh hoạt.

Độc giả tham khảo thông tin chi tiết tại đây.