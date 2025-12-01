Cơ hội an cư cuối năm cùng gói vay mua nhà của Kbank

Trong bối cảnh giá nhà leo thang, KBank triển khai gói vay mua nhà cuối năm với lãi suất cố định, hoàn tiền lãi và thủ tục nhanh gọn, mở thêm cơ hội an cư cho người đi làm.

Với giới công sở, một năm trôi qua là hành trình dài của nỗ lực chạy KPI, tăng ca, cân bằng cuộc sống và liên tục cố gắng để tạo dựng sự ổn định. Thế nhưng, dù chăm chỉ đến đâu, ước mơ sở hữu mái nhà riêng vẫn luôn là điều khiến nhiều người cảm thấy xa vời, nhất là khi giá nhà tăng liên tục trong nhiều năm qua.

Theo số liệu thị trường, giá bất động sản tại TP.HCM đã tăng đáng kể trong 5 năm gần đây, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng phát triển mạnh. Trong bối cảnh giá tiếp tục leo thang, việc chờ đợi thêm chỉ khiến chi phí an cư tại TP.HCM trở nên nặng nề.

Tháng 12 năm nay, KBank giới thiệu gói vay mua nhà dành riêng cho giới công sở, mang đến một cơ hội mới để biến nỗ lực cả năm thành kết quả rõ ràng, sở hữu tổ ấm của riêng mình.

Ưu đãi giúp giảm áp lực tài chính thật

Điểm nhấn của chương trình nằm ở việc khách hàng được nhận khoản hoàn tiền tương đương một tháng tiền lãi, giúp giảm bớt áp lực tài chính trong giai đoạn đầu của hành trình mua nhà. Khách hàng còn được miễn phí bảo hiểm cháy nổ trong suốt thời gian vay, góp phần tiết kiệm thêm chi phí dài hạn và tạo cảm giác an tâm hơn khi sở hữu ngôi nhà mới.

Bên cạnh đó, KBank áp dụng lãi suất cố định 6,66% trong 3 năm, giúp người vay yên tâm khi lên kế hoạch tài chính dài hạn. Trong thời điểm lãi suất có thể biến động theo thị trường, việc cố định trong 3 năm tạo ra sự an toàn cần thiết cho người đi làm, đặc biệt là những ai đang làm việc và tìm mua nhà tại TP.HCM, vốn phải cân đối nhiều khoản chi khác nhau.

Gói vay của KBank còn minh bạch ở chỗ tặng bảo hiểm cháy nổ miễn phí trong suốt thời gian vay và không đòi hỏi ký quỹ, giúp khách hàng giảm bớt nhiều loại phí khó đoán thường gặp ở các sản phẩm vay khác.

Team “thắng đời” có nhà mới và được miễn phí 1 tháng lãi như phần quà cuối năm.

Với nhịp sống bận rộn, người đi làm thường khó dành thời gian cho các thủ tục hành chính phức tạp. Hiểu được điều đó, KBank đã đẩy nhanh thủ tục và hỗ trợ phê duyệt trước trong vòng 3 ngày làm việc, giúp khách hàng nhanh chóng nắm bắt cơ hội sở hữu căn nhà phù hợp - đặc biệt trong giai đoạn cuối năm khi nhiều dự án tung ra mức giá tốt.

Trong hành trình đó, người mua chính là những người nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu an cư của mình họ là “đội chiến thắng” thực sự. Vai trò của Kbank là người đứng phía sau hỗ trợ, đồng hành ở từng bước quan trọng như tư vấn, chuẩn bị hồ sơ hay phê duyệt khoản vay. Sự hỗ trợ này giúp hành trình mua nhà trở nên nhẹ nhàng, rõ ràng hơn và giúp khách hàng tự tin tiến đến khoảnh khắc “chiến thắng” của riêng mình.

Thời điểm vàng để bắt đầu kế hoạch an cư

Trong bối cảnh giá nhà vẫn được dự báo tiếp tục tăng do hạ tầng mở rộng, nhu cầu ở thực cao và chi phí xây dựng leo thang, nhiều chuyên gia khuyến nghị người mua nên sớm chốt khoản vay nếu tìm được mức lãi suất cố định hợp lý. Gói vay của KBank, với ưu đãi hoàn tiền tương đương một tháng tiền lãi cùng lãi suất cố định trong ba năm và miễn phí bảo hiểm cháy nổ cho toàn bộ thời hạn hợp đồng, trở thành “điểm tựa” giúp khách hàng tự tin hơn khi đưa ra quyết định mua nhà.

Một năm dài nỗ lực của giới công sở xứng đáng được kết lại bằng một quyết định quan trọng cho tương lai. Giai đoạn 1-31/12 là thời điểm thích hợp để bắt đầu, khi khách hàng có thể đăng ký gói vay mua nhà của KBank và “khóa” mức lãi suất ưu đãi trước khi thị trường biến động.

Chỉ cần hoàn tất giải ngân trước 15/1/2026, khách hàng sẽ được hưởng trọn vẹn ưu đãi, không lo bỏ lỡ cơ hội. Với chính sách hoàn tiền tương đương một tháng lãi, lãi suất cố định trong 3 năm và quy trình đơn giản, gói vay mua nhà của KBank mang đến sự chủ động và an tâm để giới công sở tiến gần hơn tới giấc mơ an cư theo cách thông minh và bền vững.

Độc giả có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.