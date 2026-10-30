Katy Perry tình tứ bên cựu Thủ tướng Canada

Katy Perry gây chú ý khi chia sẻ những khoảnh khắc thân mật bên Justin Trudeau. Nữ ca sĩ dành nhiều lời có cánh cho cựu Thủ tướng Canada sau hơn một năm hẹn hò.

Theo Hello Magazine, Katy Perry mới đây đã chia sẻ loạt ảnh ghi lại chuyến du lịch cùng bạn trai Justin Trudeau nhân dịp sinh nhật tuổi 42. Nữ ca sĩ lựa chọn trải nghiệm leo núi, chèo thuyền kayak và dành thời gian bên cựu Thủ tướng Canada.

Trong những hình ảnh đăng tải trên Instagram, Katy Perry cùng Justin Trudeau chinh phục các vách núi sa thạch. Cả hai còn cùng nhau vượt qua cây cầu sắt hẹp nối giữa những vách núi cao. Cặp đôi trao nhau nụ hôn khi đứng trên một đỉnh núi.

Sau hành trình leo núi, nữ ca sĩ và bạn trai tiếp tục chèo thuyền kayak, cùng thưởng thức bánh sinh nhật. Katy Perry cũng khoe thiết bị Brick, công cụ giúp người dùng hạn chế thời gian sử dụng điện thoại.

Kèm loạt ảnh, giọng ca The one that got away viết: "Tuần này, tôi đã leo lên cấp độ 42! Ban đầu, tôi cảm thấy khá thờ ơ với tuổi 42, một độ tuổi có phần lưng chừng. Sau đó, có người giải thích rằng 42 thực ra là câu trả lời cho mọi thứ. Dù vẫn chưa thực sự hiểu điều đó, tôi vẫn vui vẻ đón nhận tuổi 42, miễn là có thể bước sang tuổi mới cùng anh, để trở lại tận hưởng cuộc sống".

Katy Perry và Justin Trudeau cùng tham gia chuyến leo núi nhân dịp sinh nhật tuổi 42 của nữ ca sĩ.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều khán giả thích thú trước cách đón sinh nhật khác lạ của nữ ca sĩ, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ và hy vọng mối quan hệ giữa Katy Perry và Justin Trudeau sẽ lâu dài.

Katy Perry và Justin Trudeau bắt đầu hẹn hò vào giữa năm 2025, không lâu sau khi nữ ca sĩ công khai chia tay tài tử Orlando Bloom. Hai người dần trở nên thân thiết trong thời gian Katy Perry thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu Lifetimes Tour. Kể từ đó, cựu Thủ tướng Canada nhiều lần xuất hiện tại các buổi biểu diễn để cổ vũ bạn gái.

Trong cuộc phỏng vấn với People trước đó, Katy Perry gọi Justin Trudeau là tình yêu của đời mình. Nữ ca sĩ cho biết mối quan hệ này đến vào thời điểm cô đang trải qua nhiều biến động về tình cảm và phải thích nghi với cuộc sống sau khi chia tay Orlando Bloom.

Katy Perry và Orlando Bloom từng gắn bó khoảng 9 năm, có chung con gái Daisy Dove Bloom. Nhìn lại mối quan hệ cũ, nữ ca sĩ cho rằng mỗi cuộc tình đều mang đến những bài học riêng. Cô quyết định buông bỏ quá khứ để có thể tiếp tục cuộc sống.

Giọng ca Bandaids tiết lộ bản thân từng trao đổi với chuyên gia trị liệu tâm lý về mong muốn tìm được một tình yêu sâu sắc, bền vững. Trong danh sách những điều mong ước khi thực hiện chuyến lưu diễn, cô cũng viết hai chữ "True Love" (Tình yêu đích thực).

Nói về bạn trai, nữ ca sĩ cho biết Justin Trudeau luôn quan tâm, ủng hộ công việc của cô. "Anh ấy thuộc lời các ca khúc, luôn ủng hộ tôi và thực sự ngưỡng mộ những gì tôi làm. Điều đó mang lại cảm giác được chữa lành lớn", cô nói, đồng thời nhận xét cả hai có sự đồng điệu về mặt cảm xúc.