Katy Perry 'muốn có con với cựu Thủ tướng Canada'

Nguồn tin cho biết chuyện tình cảm giữa Katy Perry và Justin Trudeau không phải thoáng qua. Hai người nghiêm túc, thậm chí đang lên kế hoạch có con.

Mới đây, nguồn tin thân cận tiết lộ với Heat World UK Katy Perry đã sẵn sàng dốc toàn bộ tâm sức vào mối quan hệ với cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Họ thậm chí đang nói về việc có con chung.

“Justin thể hiện rất rõ ràng rằng anh ấy muốn xây dựng cuộc sống với cô ấy và không muốn ở bên ai khác. Khi Katy mới bắt đầu hẹn hò với Justin, mọi người đều cho rằng đó chỉ là mối quan hệ chóng vánh, nhưng nó còn hơn thế nữa. Cô ấy nói cảm giác như định mệnh đã đưa họ đến với nhau”, nguồn tin chia sẻ.

Katy Perry đang hẹn hò cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: @katyperry.

“Katy không hề giấu giếm việc muốn có thêm ít nhất một đứa con nữa và Justin là người hoàn toàn phù hợp với giai đoạn hiện tại trong cuộc sống của cô ấy. Cô ấy không có thời gian để lãng phí. Cô ấy đã ngoài 40 tuổi rồi và không muốn trải nghiệm nhiều mối quan hệ. Mọi chuyện diễn ra khá nhanh, nhưng cô ấy hài lòng với điều đó và anh ấy cũng vậy”, nguồn tin thân cận cho biết thêm.

Theo nguồn tin, Katy luôn là người hết lòng vì tình yêu. Một khi đã cảm nhận được tình cảm của đối phương, cô thường tiến tới rất nhanh. "Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ thực sự kết hôn và có con rất nhanh chóng", nguồn tin chia sẻ.

Perry và Trudeau được nhìn thấy đi cùng nhau vào tháng 7/2025 ở Canada. Cả hai tiếp tục xuất hiện bên nhau vào 25/10/2025 tại Paris nhân dịp sinh nhật lần thứ 41 của nữ ca sĩ.

Tới tháng 12/2025, trên trang cá nhân có hơn 200 triệu người theo dõi, Katy Perry chia sẻ loạt ảnh trong chuyến đi tới Nhật Bản. Đáng nói, cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng xuất hiện trong loạt hình. Trong một video, Justin Trudea khoác tay sau lưng bạn gái và cả hai có những cử chỉ thân mật.

Theo People, cựu Thủ tướng Canada luôn cố gắng dành nhiều thời gian ở bên người yêu. Điều đó khiến Katy rất xúc động.

"Cô ấy rất vui. Justin Trudeau đã cho thấy sự cam kết và thực sự quan tâm đến việc dành thời gian cho bạn gái. Rõ ràng anh ấy coi trọng mối quan hệ này và Katy cũng vậy. Cô ấy đang ở một vị trí tuyệt vời trong lòng Justin Trudeau", nguồn tin thân cận tiết lộ.

Katy Perry sinh năm 1984, là chủ nhân của rất nhiều ca khúc nổi tiếng như Dark Horse, Roar, Hot N Cold… Cô từng hẹn hò nam diễn viên Orlando Bloom. Cả hai bắt đầu tìm hiểu từ 2016 và đính hôn sau 3 năm. Họ có một con gái chung, tên Daisy. Tháng 6/2025, 2 người chia tay.

Trong khi đó, Trudeau ly hôn vợ là Sophie Grégoire Trudeau năm 2023, sau 18 năm chung sống và có 3 người con.