Katy Perry đăng ảnh công khai tình tứ bên cựu thủ tướng Canada

Katy Perry và Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau được bắt gặp hẹn hò từ tháng 7. Gần đây, họ thoải mái thể hiện tình cảm, thậm chí đăng ảnh chung.

Trên trang cá nhân có hơn 200 triệu người theo dõi, Katy Perry vừa chia sẻ loạt ảnh trong chuyến đi tới Nhật Bản. Đáng nói, Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng xuất hiện trong loạt hình. Trong một video, Justin Trudea khoác tay sau lưng bạn gái và cả hai có những cử chỉ thân mật.

Cách đây ít ngày, cả hai được bắt gặp mặc đồ đơn giản, tay trong tay ở khu Asakusa, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Tokyo. Giọng ca Roar tổ chức tour diễn Lifetimes Tour tại Tokyo và Justin Trudeau cũng đi cùng.

Katy Perry đăng ảnh chụp chung với Justin Trudeau. Ảnh: @katyperry.

Cả hai tranh thủ thời gian du lịch, tận hưởng ẩm thực, văn hóa địa phương. Họ còn cùng nhau đến đến thăm cựu Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và phu nhân Yuko.

Theo People, Cựu Thủ tướng Canada luôn cố gắng dành nhiều thời gian ở bên người yêu. Điều đó khiến Katy rất xúc động.

"Cô ấy rất vui. Justin Trudeau đã cho thấy sự cam kết và thực sự quan tâm đến việc dành thời gian cho bạn gái. Rõ ràng anh ấy coi trọng mối quan hệ này và Katy cũng vậy. Cô ấy đang ở một vị trí tuyệt vời trong lòng Justin Trudeau", nguồn tin thân cận tiết lộ.

Perry và Trudeau được nhìn thấy đi cùng nhau vào tháng 7 ở Canada. Cả hai tiếp tục xuất hiện cùng nhau vào 25/10 tại Paris nhân dịp sinh nhật lần thứ 41 của nữ ca sĩ.

Katy Perry sinh năm 1984, là chủ nhân của rất nhiều ca khúc nổi tiếng như Dark Horse, Roar, Hot N Cold… Cô từng hẹn hò nam diễn viên Orlando Bloom. Cả hai bắt đầu tìm hiểu từ 2016 và đính hôn sau 3 năm. Họ có một con gái chung, tên Daisy. Tháng 6, hai người chia tay.

Trong khi đó, Trudeau từng ly hôn với vợ là Sophie Grégoire Trudeau năm 2023, sau 18 năm chung sống và có 3 người con.