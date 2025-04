Kanye West van xin vợ quay lại?

Giọng ca "Can’t Tell Me Nothing" tung album mới, hé lộ việc Bianca Censori đã rời bỏ mình. Anh cho biết vẫn đang dõi theo vợ và van xin cô quay lại.

Theo The Hollywood Reporter, Kanye West đã tung ra album WW3 hôm 3/4, hé lộ về tình trạng hôn nhân của mình. Theo lời ca khúc BIANCA trong album, rapper tai tiếng này dường như đã chia tay vợ - Bianca Censori. West nhắc đến các bài đăng gây tranh cãi trong quá khứ là một phần nguyên nhân khiến mối quan hệ của họ rạn nứt. Nam rapper có vẻ muốn cầu xin Censori quay lại bên mình và cho biết anh vẫn đang dõi theo cô. West ví mối quan hệ của cả hai với chuyện tình giữa Sean "Diddy" và bạn gái cũ Cassie Ventura. Kanye West tiết lộ Bianca đã rời bỏ anh. Ảnh: GC Images. "Người yêu của tôi bỏ trốn / Nhưng trước đó em đã cố cho tôi vào viện tâm thần / Tôi sẽ không vào viện vì tôi không bị bệnh, chỉ là tôi không hiểu được em thôi", Kanye West rap. Phần lời ca khúc có đoạn: "Cô ấy lên cơn hoảng loạn và không thích những gì tôi đã đăng trên Twitter / Khi nào Bianca trở lại thì tôi mới ngủ được / Giờ tôi không biết cô ấy đang ở đâu nữa". Trước đó, trong một dòng tweet hồi giữa tháng 3, Kanye West đã nói bóng gió về việc mối quan hệ của mình và Censori đã rạn nứt: "Khi anh nhìn vào danh sách những kẻ phản bội, anh nhận ra mình chỉ là một phần trong chiến lược của người ta. Anh tưởng 'yêu' nghĩa là yêu, hóa ra nó chỉ có nghĩa là: 'Tôi yêu cơ hội'". Nam rapper sau đó đã xóa bài đăng này. Kanye West và Bianca Censori được cho là đã kết hôn năm 2022. Cặp đôi thường xuyên trở thành tâm điểm của tranh cãi xoay quanh trang phục và những lần vạ miệng. Hồi đầu năm nay, West bị chỉ trích vì hàng loạt bài đăng trên X (tiền thân là Twitter), với những ngôn từ phân biệt chủng tộc, hạ thấp phụ nữ. Ít lâu sau, cả hai tiếp tục khiến Grammy náo loạn khi Censori xuất hiện như khỏa thân trên thảm đỏ. West sau đó tiế tục gây sốc khi tuyên bố rằng anh có quyền kiểm soát Censori và những gì mà cô mặc. Tới giữa tháng 2, một nguồn tin nói với TMZ Censori đã rời bỏ West vì không thể chịu đựng thêm. Nguồn tin cho biết nam rapper đã kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc sống của vợ.