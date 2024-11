Kanye West bị kiện vì bạo lực tình dục người mẫu

Một người mẫu gốc Á tố cáo Kanye West có hành vi bạo lực tình dục trong quá trình quay MV "In For the Kill" cách đây 14 năm.

Theo TMZ, Jenn An - thí sinh America's Next Top Model mùa 13 - đệ đơn kiện lên tòa án liên bang ở Mỹ, cáo buộc rằng buổi quay hình cho MV In For the Kill (2010) của Kanye West và La Roux diễn ra theo cách tồi tệ, phản cảm.

Jenn An cho biết phòng khách sạn Chelsea là nơi thực hiện những phân đoạn khiến cô cảm thấy nhục nhã, ám ảnh. Cô được giao cho bộ đồ hở hang và ngồi lên chiếc ghế đối diện West. "Đó là lý do tôi chọn cô", Jenn An thuật lại lời rapper đã nói với cô. Sau đó, West được cho là ngồi vào ghế, yêu cầu ống kính hướng vào Jenn An.

"Nguyên đơn nói Kanye bắt đầu siết cổ rồi bịt mặt cô bằng hai tay, trước khi anh ta đưa các ngón tay vào cổ họng cô, và bịt miệng cô để bắt chước hành vi quan hệ tình dục bằng miệng. Hành động này diễn ra trong hơn một phút", theo tài liệt TMZ thu được.

Kanye West bị tố có hành vi bạo lực tình dục khi quay MV. Ảnh: Thewrap.

Trong đơn kiện, người mẫu gốc Á khẳng định West đã hét lên: "Đây chính là nghệ thuật".

Với Jenn, toàn bộ phân đoạn này giống hành vi bạo lực tình dục hơn là quay MV. Do đó, cô kiện West và và Universal Music Group vì hành vi bạo lực, không phù hợp.

Cảnh quay mà nữ người mẫu đề cập không được đưa vào bản chỉnh sửa cuối cùng. MV cũng không có sự góp mặt của West và Jenn. Trong đơn kiện, cô cáo buộc hãng thu âm và những nhân vật nổi tiếng trong ngành đã cố gắng chôn vùi sự việc.

Trước cáo buộc này, phía West tạm thời chưa lên tiếng.

Thời gian qua, rapper Donda liên tiếp dính líu kiện tụng. Hồi giữa tháng 10, Lauren Pisciotta - người từng được thuê làm trợ lý cho West từ tháng 7/2021 đến tháng 10/2022 - tố bị rapper tấn công tình dục. Pisciotta tuyên bố trong đơn kiện rằng cô đã bị nam rapper chuốc thuốc mê và tấn công tại buổi thu âm có mặt Sean "Diddy" Combs. Cựu trợ lý cũng khẳng định đã nhiều lần nhận được tin nhắn khiếm nhã, quấy rối từ West.