'Bond girl' Ana de Armas bị bắt gặp bên bạn trai mới

Manuel Anido Cuesta là người đàn ông mới nhất Ana de Armas công khai hẹn hò sau chia tay Ben Affleck năm 2021.

Chùm ảnh diễn viên Ana de Armas hẹn hò bạn trai mới ở Madrid (Tây Ban Nha) hồi tuần trước được Page Six và nhiều trang tin khác đăng tải.

Ana de Armas và Manuel Anido Cuesta được nhìn thấy quấn quýt nhau khi đi bộ về nhà sau bữa tối. Trong một khoảnh khắc, Cuesta kéo nữ diễn viên lại và trao cho cô nụ hôn ngọt ngào.

Ana De Armas, 36 tuổi, diện áo khoác trắng, quần jeans tối màu và giày boots đen, trong khi bạn trai cô trông bảnh bao trong bộ đồ đen.

Ana de Armas hẹn hò Manuel Anido Cuesta ở Tây Ban Nha hồi tuần trước. Ảnh: BackGrid.

Mặc dù không rõ bộ đôi gặp nhau như thế nào, một người có sức ảnh hưởng ở Cuba cho biết họ có quan hệ tình cảm từ tháng 5, theo Latin Times.

Manuel Anido Cuesta là người đầu tiên Ana công khai hẹn hò sau chia tay Ben Affleck. Trước đó, cô và Affleck gặp nhau trên trường quay tác phẩm kinh dị Deep Water. Họ đóng vợ chồng và nảy sinh quan hệ tình cảm trong lúc làm việc với nhau. Chuyện tình này trở thành chủ đề bàn tán trong đại dịch Covid-19. Sau một năm bên nhau, họ chia tay.

Sự chú ý thái quá mà Ana de Armas nhận được trong thời gian hẹn hò với Affleck khiến cô thấy tồi tệ khi nhắc đến mối quan hệ này. Người đẹp phải rời Los Angeles để tránh sự theo dõi gắt gao của cánh paparazzi.

Ana de Armas sinh năm 1988 tại Santa Cruz del Norte (Cuba) nhưng là người gốc Tây Ban Nha. Cô nổi tiếng khi tham gia loạt tác phẩm Hands of Stone, War Dogs, Blade Runner, Overdrive… Năm 2021, cô đóng nữ điệp viên CIA Paloma trong No Time to Die, gây ấy tượng với kỹ năng diễn xuất linh hoạt, mạnh mẽ.