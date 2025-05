Kane phá vỡ lời nguyền

Bóng đá hiện đại đánh giá sự vĩ đại qua danh hiệu. Thật trớ trêu khi Harry Kane - một trong những tiền đạo xuất sắc thế hệ của mình - lại phải chịu đựng cái mác "vĩ đại không danh hiệu" trong suốt một thập kỷ.

Nhưng câu chuyện đó đã kết thúc. Chiếc cúp vô địch Bundesliga mùa 2024/25 cùng Bayern Munich không chỉ là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của Kane, mà còn là lời tuyên bố mạnh mẽ về sự kiên trì và bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh.

Hành trình của Kane là minh chứng cho câu nói "thất bại là mẹ thành công". Thất bại trong trận chung kết Champions League cùng Tottenham trước Liverpool. Vuột mất cơ hội giành danh hiệu Euro cùng tuyển Anh. Hay việc chứng kiến Tottenham Hotspur sa thải HLV Jose Mourinho ngay trước thềm trận chung kết Carabao Cup - tất cả đều là những vết thương sâu hoắm trong sự nghiệp của Kane.

Đáng ra những cú sốc đó có thể khiến nhiều cầu thủ khác gục ngã, nhưng không phải Kane. Tiền đạo người Anh không hề thu mình lại mà ngược lại, mỗi thất bại lại trở thành động lực đẩy anh tiến về phía trước. Quyết định chuyển sang Bayern Munich - bước đi táo bạo rời khỏi vùng an toàn Ngoại hạng Anh - là minh chứng cho tinh thần thép đó.

Khi Kane chuyển đến Bayern vào hè 2023, nhiều người hoài nghi về khả năng thích nghi của anh với môi trường mới. Họ đã sai. Kane không chỉ thích nghi, mà còn thống trị. 36 bàn thắng ở Bundesliga trong mùa giải đầu tiên và kỷ lục là cầu thủ ngoại quốc đầu tiên ghi bàn vào lưới tất cả đội bóng trong giải đấu - những con số biết nói ấy đã chứng minh rằng Kane không chỉ là một tiền đạo xuất sắc mà còn là một chiến binh thực thụ.

Bayern trao cho Kane cơ hội để chứng tỏ bản thân, và anh không phụ lòng tin đó. Dù vậy, trung phong 31 tuổi phải chờ đến mùa thứ hai cùng Bayern Munich mới có chức vô địch Bundesliga - phần thưởng xứng đáng cho một cầu thủ dành cả sự nghiệp để chinh phục đỉnh cao. Nhưng với Kane, đây mới chỉ là khởi đầu.

Phía sau thành công của Kane là bàn tay của những người thầy tài ba. Từ Dave Bricknell - người dẫn dắt những bước đầu tiên khi Kane còn là cậu bé 6 tuổi ở Ridgeway Rovers, đến Bradley Allen - người mài giũa kỹ năng dứt điểm ở đội trẻ Tottenham.

Đặc biệt, Antonio Conte là người hiểu rõ nhất tiềm năng của Kane khi nhận xét rằng anh xứng đáng với những danh hiệu lớn. Chính Conte đã tạo điều kiện để Kane ghi đến 30 bàn trong mùa giải cuối cùng tại Tottenham, mở đường cho bước nhảy vọt đến Bayern Munich.

Nhưng điều đáng nể nhất ở Kane không phải là tài năng thiên bẩm, mà là khả năng không ngừng cải thiện bản thân. Từ chàng trai gầy gò được cho là "thiếu tốc độ" đến siêu tiền đạo toàn diện có thể kiến tạo như một tiền vệ, Kane là hiện thân của sự kiên trì và khát khao cầu tiến.

Dù đã phá vỡ lời nguyền "không danh hiệu", Kane vẫn còn một giấc mơ lớn lao hơn: Champions League. Chiếc cúp tai voi danh giá vẫn là mục tiêu tối thượng mà anh khao khát từ thuở còn thơ. Và với Bayern Munich - một trong những thế lực của bóng đá châu Âu - giấc mơ đó không còn xa vời.

Kane đã bước qua tuổi 30, nhưng như rượu vang, anh càng trở nên ngon hơn theo thời gian. Với phong độ đỉnh cao và tư duy chiến thuật ngày càng hoàn thiện, không ai dám khẳng định rằng Kane sẽ không thể nâng cao Champions League trong tương lai gần.

Từ cậu bé bị Arsenal từ chối đến kỷ lục gia ghi bàn của Tottenham và đội tuyển Anh, câu chuyện của Kane là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và sự kiên trì. Anh không chỉ là một cầu thủ vĩ đại trên sân cỏ mà còn là tấm gương sáng ngoài đời.

Từ chối những lời mời hấp dẫn từ Manchester City để gắn bó với Tottenham trong nhiều năm, rồi cuối cùng mới chọn ra đi vì khát khao danh hiệu - Kane luôn trung thành với bản thân và những giá trị anh theo đuổi.

Với chức vô địch Bundesliga trong tay, Kane đã xóa bỏ dấu hỏi lớn nhất về sự nghiệp của mình. Nhưng anh không dừng lại ở đó. Trong thế giới bóng đá nơi thành công được đo bằng danh hiệu, Kane đang viết nên câu chuyện của riêng mình - câu chuyện về một chiến binh không bao giờ từ bỏ giấc mơ.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.