Kane ăn mừng khi vô địch Bundesliga

Harry Kane có lần đầu tiên trong sự nghiệp vô địch một giải đấu chính thức khi Bayern Munich lên ngôi ở Bundesliga 2024/25.

Harry Kane hào hứng khi Bayern Munich lên ngôi ở Bundesliga.

Việc Bayer Leverkusen hòa Freiburg 2-2 vào rạng sáng 5/5 giúp Bayern Munich vô địch Bundesliga mà không cần ra sân thi đấu. Đội bóng xứ Bavaria lẽ ra có thể định đoạt ngôi vương từ trận đấu hôm 3/5, nhưng bàn gỡ hòa ở phút 94 của RB Leipzig khiến lễ ăn mừng bị trì hoãn.

Dẫu vậy, với việc Leverkusen sẩy chân ở trận đấu muộn của vòng 32, Kane và các đồng đội cuối cùng cũng chạm tay vào chiếc huy chương vô địch nước Đức.

Ngay sau khi Bayern Munich trở thành nhà vô địch nước Đức, Kane nhanh chóng chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội X. Anh đăng biểu tượng một chiếc cúp lên trang cá nhân, kèm theo video bản thân hát bài “Chúng ta là nhà vô địch" (We Are the Champions) trứ danh của ban nhạc Queen.

Kane tưởng như bỏ lỡ màn đăng quang, khi không thi đấu trong trận hòa với Leipzig vì án treo giò. Tuy nhiên, chân sút tuyển Anh có thể ra sân tại vòng 33, và cùng các đồng đội ăn mừng chức vô địch trên sân bóng vào tuần sau.

Đây là lần thứ 33 Bayern vô địch Bundesliga, và là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của Kane. Cựu sao Tottenham thừa nhận "lời nguyền không danh hiệu" ám ảnh cầu thủ này trong thời gian dài.

Kane chia sẻ hồi tháng trước: “Trong suốt sự nghiệp của tôi, có nhiều người chỉ thích nói về việc tôi chưa giành được danh hiệu nào. Sẽ thật tuyệt nếu làm họ im lặng”.