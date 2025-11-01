Kane có khởi đầu 'điên rồ', vượt mặt Ronaldo - Messi

Tiền đạo người Anh, Harry Kane, đang trải qua một khởi đầu bùng nổ trong màu áo Bayern Munich ở mùa giải 2025/26.

Kane bùng nổ trong màu áo Bayern. Ảnh: Reuters.

Dù bước sang tuổi 32, Kane vẫn chứng tỏ mình là “cỗ máy ghi bàn” thực thụ ở châu Âu. Đội trưởng tuyển Anh ghi 22 bàn sau 14 trận đầu tiên mùa 2025/26 cho Bayern Munich - trung bình khoảng 1,57 bàn/trận. Thành tích này vượt qua cả những ngày rực rỡ nhất của hai huyền thoại Lionel Messi và Cristiano Ronaldo khi còn chơi ở châu Âu.

Cụ thể, Ronaldo từng ghi 21 bàn sau 14 trận đầu mùa cho Real Madrid mùa 2014/15, còn Messi đạt 17 bàn sau 14 trận ở giai đoạn 2012/13.

Một điểm đáng chú ý khác là Kane đang chuyển mình thành một “sát thủ” ghi bàn thuần túy, thay vì kiêm luôn trách nhiệm kiến tạo như trước đây. Cựu sao Tottenham có ít đường chuyền "dọn cỗ" hơn các mùa trước, với chỉ 3 kiến tạo trong 14 trận đầu mùa này (so với 10 kiến tạo ở Tottenham mùa 2020/21).

Kane duy trì phong độ chói sáng trong nhiều năm qua. Ảnh: Reuters.

Tuy thay đổi lối chơi, tổng số lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng của Kane vẫn đang cao nhất trong top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, với 25 bàn sau 14 trận.

Phong độ bùng nổ của Kane góp công lớn vào khởi đầu hoàn hảo của Bayern Munich, với 14 trận thắng trên mọi đấu trường từ đầu mùa. Đây cũng là khởi đầu tốt nhất của “Hùm xám" ở thế kỷ 21.

Nếu duy trì được phong độ này, Kane hoàn toàn có thể tranh đua các danh hiệu cá nhân cao quý, đặc biệt là Quả bóng vàng 2026. Anh đang cho thấy mình xứng đáng được nhắc đến cùng những huyền thoại như Messi và Ronaldo — không chỉ về hiệu suất ghi bàn, mà còn ở tầm ảnh hưởng trong thế giới bóng đá hiện nay.

Kane rực sáng giúp Bayern vào tứ kết FIFA Club World Cup Rạng sáng 30/6, tiền đạo sinh năm 1993 ghi 2 bàn giúp Bayern thắng Flamengo 4-2 để giành vé vào tứ kết FIFA Club World Cup 2025™.