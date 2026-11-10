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Thể thao

Kane bị loại khỏi Đội hình hay nhất năm dù giành Quả bóng vàng

  • Thứ ba, 10/11/2026 05:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bất chấp được vinh danh là cầu thủ hay nhất thế giới, Harry Kane bất ngờ bị FIFPRO gạch tên khỏi Đội hình tiêu biểu năm 2026.

Kane bị phớt lờ ở cuộc bình chọn Đội hình hay nhất năm.

Theo công bố của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO), Kane góp mặt trong danh sách 26 ứng viên cuối cùng nhưng không đủ phiếu để lọt vào đội hình 11 người hay nhất. Cuộc bình chọn có sự tham gia của hơn 19.000 cầu thủ chuyên nghiệp đến từ 73 quốc gia.

Đáng chú ý, Kane vừa được vinh danh là cầu thủ hay nhất thế giới tại lễ trao giải Quả bóng vàng ở London. Màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Bayern Munich và tuyển Anh giúp chân sút 33 tuổi chấm dứt 25 năm chờ đợi của bóng đá xứ sở sương mù. Anh trở thành cầu thủ Anh thứ 5 trong lịch sử giành danh hiệu cá nhân danh giá này, sau Michael Owen năm 2001.

Tuy nhiên, những lá phiếu từ chính các đồng nghiệp lại không dành cho Kane. Bốn cái tên được lựa chọn trên hàng công gồm Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi và Lamine Yamal. Jude Bellingham là cầu thủ Anh duy nhất góp mặt trong đội hình. Tiền vệ Real Madrid được bố trí bên cạnh Rodri và Vitinha trong sơ đồ 3-3-4 có phần mất cân đối.

Ở vị trí thủ môn, David Raya của Arsenal được lựa chọn, bất chấp việc anh thất bại trước đồng đội tại tuyển Tây Ban Nha là Unai Simon trong cuộc đua giành giải Yashin tại lễ trao Quả bóng vàng.

Với Kane, cá nhân anh đang trải qua những ngày tháng đẹp nhất sự nghiệp. Sau khi giành Quả bóng vàng, anh được Skechers tặng một đôi giày mạ vàng đặc biệt, với 73 đôi được sản xuất, tương ứng số bàn thắng ghi cho Bayern và tuyển Anh ở mùa giải 2025/26.

Chân sút người Anh cũng ký hợp đồng mới với Bayern đến tháng 6/2029. Thỏa thuận được cho là giúp Kane nhận mức lương khoảng 200.000 bảng mỗi tuần, chưa tính tiền thưởng.

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Đội hình 11 cầu thủ hay nhất thế giới 2026 của FIFPRO.

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Minh Nghi

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