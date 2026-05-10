Kaka bên vợ mới và vợ cũ

Khoảnh khắc cựu cầu thủ đứng bên Carolina Dias và vợ cũ - người mẫu Caroline Celico - đang gây chú ý.

Trên trang cá nhân với hơn 26,2 triệu lượt theo dõi, Kaka đăng tải loạt ảnh trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 15 của con gái Isabella tại São Paulo, Brazil. Đáng chú ý, Carolina Dias và vợ cũ của của cựu cầu thủ - người mẫu Caroline Celico cùng xuất hiện trong một khung hình. Hình ảnh nói trên đang gây chú ý trên các nền tảng mạng và thu hút nhiều bình luận.

Ở tuổi 15, Isabella được khen xinh đẹp và ngày càng trưởng thành. Trong bữa tiệc đáng nhớ, con gái của Kaka diện đầm cúp ngực đính đá cầu kỳ. Isabella cao hơn 1,7 m và sở hữu khuôn mặt sắc sảo, cá tính. Cô thừa hưởng nét đẹp của cha lẫn mẹ.

Kaka đứng bên Dias và vợ cũ trong tiệc sinh nhật con gái Isabella. Ảnh: IGNV.

Kaka dành lời chúc mừng nhân dịp con gái bước sang tuổi mới. Cựu cầu thủ chia sẻ: "Hôm nay, cả gia đình cùng chúc mừng cột mốc 15 tuổi của con trong ngập tràn yêu thương, giữa vòng tay của người thân và bạn bè thân thiết. Đây là một dấu mốc rất quan trọng. 15 năm qua là một hành trình đầy ắp những kỷ niệm, trải nghiệm và cả những cung bậc cảm xúc khó quên. Đó là niềm xúc động từ ngày con chào đời, khi con chập chững những bước đi đầu tiên, hay ngày đầu tiên con đến trường. Là niềm hạnh phúc mỗi khi bố nhìn lên khán đài và thấy con đang nhiệt tình cổ vũ. Đó là những khoảnh khắc ấm áp khi con nũng nịu đòi bố nằm cạnh bên trước giờ đi ngủ. Là những giây phút chúng ta học cách tha thứ và thấu hiểu nhau hơn".

Kaka và Caroline gắn bó từ năm 2003. Cả hai có chung hai người con tên Luca và Isabella. Sau khi chia tay, cựu danh thủ và vợ cũ đều kết hôn lần nữa.

Trong khi Kaka lập gia đình với Carolina Dias, người mẫu kém anh 12 tuổi, vợ cũ tái hôn với doanh nhân Eduardo Scarpa. Caroline và cựu cầu thủ vẫn giữ mối quan hệ tốt sau ly hôn.

Kaka sinh năm 1982, là huyền thoại bóng đá người Brazil. Anh trưởng thành từ đội trẻ Sao Paulo trước khi nổi danh trong màu áo AC Milan từ 2003 đến 2009. Kaka có một chức vô địch Serie A, một danh hiệu Champions League và giành quả bóng vàng 2007 trong màu áo sọc đỏ đen.