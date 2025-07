Justin Timberlake rơi vào nguy hiểm

Mới đây, Forget Tomorrow - chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Justin Timberlake chính thức khép lại tại Istanbul sau 121 đêm diễn. Song, nhiều nguồn tin thân cận tiết lộ với The Sun rằng Justin Timberlake cân nhắc dừng lại do chuyến lưu diễn kết thúc không như mong đợi.

Đáng nói, nam ca sĩ nhận về hàng loạt lời chỉ trích vì dáng vẻ uể oải, thường xuyên bỏ hát trên sân khấu: "Justin Timberlake thực sự nghĩ rằng anh ta làm những điều đó mà không bị phát hiện sao. Mọi người đâu bỏ ra 500 USD chỉ để xem một màn karaoke vô hồn. Không có năng lượng. Không có giọng hát".

Trong khi đó, một trong số nguồn tin kể trên tiết lộ giọng ca SexyBack đang kiệt sức, chán nản và thất vọng. Nguồn tin cũng cho biết cuộc hôn nhân của Justin Timberlake và Jessica Biel đang trục trặc vì vấn đề cá nhân.

"Anh ấy đang phải vật lộn với tuổi tác và cảm thấy mọi thứ diễn ra không theo ý muốn. Kể từ khi chuyến lưu diễn bắt đầu, anh ấy thu mình lại, luôn trong trạng thái tồi tệ. Như thể anh ấy coi đây là 'điệu nhảy cuối cùng' và không muốn biểu diễn nữa. Anh ấy bị mắc kẹt bởi cái bóng từ những thành công trước đây và anh ấy ghét điều đó", người này nói.

Mối quan hệ giữa nam ca sĩ và ê-kíp tổ chức chuyến lưu diễn cũng ngày càng tồi tệ: "Anh ấy làm mọi người kiệt sức. Một nghệ sĩ mệt mỏi, nóng giận, biểu diễn hời hợt và để người hâm mộ hát phần lớn thời gian. Đó không phải là Justin Timberlake mà tôi từng biết".

Một thành viên trong ban tổ chức từng làm việc với Justin Timberlake chia sẻ rằng anh thường bực tức và không quan tâm tới mọi thứ xung quanh: “Tôi đã làm việc với anh ấy trong nhiều chuyến lưu diễn và tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như thế này. Thật ích kỷ, thật khó chịu. Anh ấy hầu như không hát trong các buổi diễn. Khán giả nhận ra điều đó và họ rất tức giận. Chúng tôi đã nghe hàng trăm người nói rằng họ cảm thấy bị phản bội sau khi mua vé và chỉ xem được nửa buổi diễn".

Hồi tháng 6/2024, Justin Timberlake bị cảnh sát chặn đầu xe vì "điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say xỉn" tại Long Island, theo CNN. Nam ca sĩ bị buộc tội lái xe trong tình trạng say xỉn cùng một số vi phạm khác, hiện đã trở về nhà mà không cần đóng tiền để tại ngoại. Cuối tháng 7/2024, anh phải ra hầu tòa.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.