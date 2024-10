Justin Bieber xuất hiện mệt mỏi, hốc hác

Justin Bieber được phát hiện rời khỏi khách sạn Chateau Marmont tại Los Angeles trong trạng thái mệt mỏi, u sầu. Điều này khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng.

Theo Pagesix, giọng ca Baby được nhìn thấy khi đang một mình lái xe hơi rời khỏi Chateau Marmont - một khách sạn nổi tiếng ở Los Angeles vào tối thứ 6. Ngôi sao 30 tuổi mặc áo hoodie trắng, quấn khăn quanh đầu và chỉ để lộ gương mặt gầy guộc với nhiều râu ria. Anh trông trầm ngâm và mệt mỏi, buồn bã.

Hình ảnh tiều tụy của Justin Bieber khiến người hâm mộ xót xa và lo lắng. Nhiều người đã để lại bình luận động viên tinh thần nam ca sĩ và cho rằng anh bị ảnh hưởng nặng nề giữa bê bối tình dục của Diddy.

Trước đó, hồi cuối tháng 9, Bieber lần đầu xuất hiện sau khi Diddy bị bắt giữ. Anh đi ăn tối cùng vợ ở Los Angeles, có 2 vệ sĩ hộ tống. Nam ca sĩ lộ vẻ gầy guộc, dù đã mặc áo hoodie oversize. Dẫu vậy, ngôi sao trẻ vẫn tỏ ra vui vẻ suốt chuyến đi.

Justin Bieber xuất hiện mệt mỏi, tiều tụy sau những ngày liên tục bị réo tên trong vụ Diddy. Ảnh: Backgrid.

Những ngày qua, Justin Bieber liên tục bị réo tên trong vụ bê bối tình dục của trùm nhạc rap. Những hình ảnh, clip ghi lại khoảnh khắc nhiều năm về trước, khi Bieber cùng Diddy tiệc tùng hay đi chơi chung bị lan truyền trên mạng xã hội. Đặc biệt, một video đăng tải từ năm 2021 giữa Bieber và Diddy trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Trong clip, hoàng tử nhạc pop gượng gạo khi Diddy có những cử chỉ tiếp xúc thân mật.

Những lời đồn đoán càng bùng lên dữ dội hơn sau khi một số MV của anh như Yummy, Where Are U Now được cho là chứa thông điệp kêu cứu, hé lộ mặt dơ bẩn của ngành giải trí xứ cờ hoa. Họ cho rằng Justin Bieber là một trong các nạn nhân của Diddy. Ngôi sao trẻ bị trùm nhạc rap quấy rối, lạm dụng trong một thời gian dài, khiến sức khỏe tinh thần của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.