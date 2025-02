Justin Bieber hủy theo dõi hơn 20 người nổi tiếng

Theo Mirror, Justin Bieber tiếp tục hủy theo dõi nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội. Khoảng 25 tài khoản Instagram biến mất bao gồm Sean "Diddy" Combs, Drake, The Weeknd, Diplo hay Benny Blanco.

Thông tin này gây bàn tán bởi người hâm mộ cho rằng The Weeknd và Benny Blanco có thể liên quan tới Selena Gomez.

Trong khi đó, Diddy thời gian qua vướng loạt bê bối. Diddy phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình, không nhận tội buôn bán tình dục, tống tiền và các tội danh liên quan khác. Bị từ chối tại ngoại 2 lần, ông trùm âm nhạc phải tiếp tục cuộc sống tại Trung tâm giam giữ Metropolitan trước khi hầu tòa vào tháng 5 tới đây.

Trong quá khứ, Bieber và Diddy từng hợp tác. Sau khi ký hợp đồng với hãng thu âm của Usher, Justin Bieber được Diddy dìu dắt ở vai trò cố vấn. Khi đó, nam ca sĩ mới 15 tuổi.

"Anh ấy đã được giải thoát", một tài khoản bình luận, ám chỉ việc Justin bỏ theo dõi Diddy.

Ngoài ra, những người khác bình luận: "Với Drake, tôi có thể hiểu nhưng tại sao Justin lại làm vậy với The Weeknd", "Trời ơi, Diplo đã làm gì để bị như vậy?".

Trước đó, nam ca sĩ đã hủy theo dõi nhiều người thân thiết như bố vợ (diễn viên Stephen Baldwin), ca sĩ Usher, quản lý cũ Scooter Braun và Ryan Good.

Sau đó, Justin Biber cũng đột ngột hủy theo dõi Hailey trên Instagram cá nhân. Ít giờ sau, giọng ca Love Yourself lên tiếng cho rằng có người đã vào tài khoản và hủy theo dõi vợ anh. Trở lại New York sau kỳ nghỉ với Hailey, Justin Bieber khiến khán giả lo lắng khi xuất hiện với ngoại hình khó nhận ra.

