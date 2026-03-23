JustaTee đăng ảnh bên vợ con

Giám đốc sản xuất âm nhạc đăng tải hình ảnh bên vợ và con thứ 3. Đây là động thái đầu tiên của JustaTee sau nhiều tin đồn.

Trưa 23/3, JustaTee có động thái gây chú ý. Anh chia sẻ hình ảnh bên vợ và con thứ ba tại bệnh viện. Đây được cho là động thái đáp trả những tin đồn tình ái xoay quanh JustaTee những ngày qua.

Giám đốc sản xuất âm nhạc chỉ đăng tải ảnh, không chia sẻ gì thêm. Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới gia đình JustaTee - Trâm Anh.

Hiện bức ảnh gia đình của JustaTee nhận lượt thích và tương tác và chia sẻ lớn trên mạng xã hội.

Từ cuối tháng 2, JustaTee và Trâm Anh trở thành tâm điểm bàn tán. Vợ JustaTee bất ngờ bỏ theo dõi tài khoản của chồng trên trang cá nhân. Trâm Anh cũng đăng tải nhiều bài viết với nội dung buồn bã, tâm trạng, như “Tại sao ai cũng có thể bắt nạt được tôi”; “Cũng vừa tự tay xóa đi một vài thứ, đẹp nhưng phải xóa đi thôi”.

JustaTee đăng ảnh bên vợ và con thứ 3. Ảnh: FBNV.

Động thái của Trâm Anh thu hút sự quan tâm của dân mạng. Một ngày sau, cô cho biết dòng chia sẻ này liên quan đến tình trạng stress, căng thẳng gần tới ngày sinh.

Vài ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng liên quan đến nghi vấn tình cảm giữa một giám đốc sản xuất âm và vài ca sĩ trẻ của chương trình âm nhạc. Dưới các bài đăng này, Lamoon, Mai Âm Nhạc bất ngờ bị "réo tên", kèm theo loạt bình luận, bàn tán trái chiều.

Sau đó, hai nữ ca sĩ nhanh chóng có động thái phủ nhận. Phía Lamoon đề nghị các cá nhân và tổ chức liên quan cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng tải hoặc lan truyền các nội dung liên quan đến nghệ sĩ. "Công ty sẽ tiếp tục theo dõi và lưu trữ các thông tin cần thiết, đồng thời sẵn sàng áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ khi cần thiết. Chúng tôi trân trọng sự quan tâm và tình cảm của khán giả dành cho các nghệ sĩ và mong muốn cùng cộng đồng xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh, văn minh và tôn trọng giá trị sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật", phía công ty nhấn mạnh. Đáng chú ý, Trâm Anh có động thái thả "like" bài đăng nói trên.