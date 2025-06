Em út BTS bị chỉ trích gay gắt sau khi đội chiếc mũ có in dòng chữ được cho là không phù hợp trong buổi concert solo của J-Hope. Anh sau đó đã lên tiếng xin lỗi.

Theo Sports Chosun, Jung Kook mới đây gây chú ý khi xuất hiện tại concert solo của J-Hope, diễn ra trên sân vận động chính của Trung tâm Thể thao Goyang hôm 13/6. Anh tham gia trình diễn ca khúc Seven và một số tiết mục khác. Đây cũng là lần đầu tiên em út BTS đứng trên sân khấu kể từ khi xuất ngũ vào ngày 11/6 vừa qua.

Tuy nhiên, tranh cãi nổ ra khi trong buổi diễn tập trước concert, Jung Kook bị bắt gặp đội một chiếc mũ có dòng chữ “Make Tokyo Great Again” (tạm dịch: Hãy làm Tokyo vĩ đại trở lại).

Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản chỉ trích thành viên BTS vì trang phục nhạy cảm, đặc biệt khi xuất hiện tại một sự kiện đông người.

Jung Kook xin lỗi sau khi bị chỉ trích gay gắt. Ảnh: X.

Ngay sau đó, Jung Kook đã lên tiếng xin lỗi trên nền tảng dành cho fan Weverse.

“Tôi chân thành xin lỗi vì đã khiến nhiều người thất vọng và cảm thấy khó chịu do dòng chữ trên chiếc mũ tôi đội trong lúc diễn tập. Tôi nghiêm túc nhận thức rằng mình đã khiến nhiều người thất vọng và tổn thương, vì sự thiếu hiểu biết khi đội chiếc mũ đó mà không kiểm tra đầy đủ ý nghĩa lịch sử, chính trị ẩn sau dòng chữ”, anh viết.

Chủ nhân hit Standing Next to You cũng cho biết đã ngay lập tức vứt bỏ chiếc mũ gây tranh cãi. “Tôi không có gì để biện minh. Đây hoàn toàn là lỗi của tôi, là sự thiếu cẩn trọng. Từ nay, tôi sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng hơn trước khi hành động”, nam ca sĩ chia sẻ thêm.

Ở một diễn biến khác, hình ảnh Jung Kook đội chiếc mũ lan truyền rộng rãi trên mạng đã khiến chiếc mũ cháy hàng trên các trang bán hàng và nền tảng thương mại điện tử. Chiếc mũ thuộc thương hiệu thời trang Nhật Bản Basicks, được bán với giá khoảng 125.300 won. Thương hiệu này thậm chí còn đăng tải hình ảnh em út BTS đội mũ cùng thông báo cháy hàng trên tài khoản mạng xã hội chính thức.