Julian Alvarez là mộng mơ của Barcelona

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội chủ sân Camp Nou gần như vô vọng trước một rào cản tưởng chừng không thể vượt qua: điều khoản giải phóng trị giá 500 triệu euro - con số đủ để “khóa chặt” tiền đạo người Argentina tại Atlético Madrid.

Thực tế, thông tin về sự quan tâm của Barcelona với Alvarez xuất hiện trong nhiều tuần qua. Với chiến lược tái thiết nhân sự cho nhiệm kỳ chủ tịch mới, đội bóng xứ Catalonia muốn xây dựng một dự án dài hơi xoay quanh những gương mặt trẻ tài năng - trong đó, Alvarez được coi là phương án lý tưởng thay thế Robert Lewandowski trong vai trò trung phong.

Tình hình càng trở nên sôi động khi người đại diện của cầu thủ 25 tuổi không ngần ngại “để ngỏ” với phía Barca.- một động thái điển hình của giới môi giới khi cảm nhận được sức hút từ những “ông lớn”. Tuy nhiên, phía Atletico chưa bao giờ tỏ ra dao động. Ngược lại, họ thể hiện lập trường cứng rắn: Alvarez không phải để bán.

Điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 500 triệu euro của Alvarez gần như là “lời tuyên bố quyền sở hữu” của CLB. Đó không chỉ là cách để bảo vệ viên ngọc quý mà họ đã dày công chiêu mộ từ tay Manchester City, mà còn là thông điệp gửi đến mọi đội bóng đang nuôi ý định ve vãn.

Cần nhắc lại rằng để có được chữ ký của Alvarez, Atletico đã phải vượt mặt cả PSG - đội sẵn sàng chi nhiều hơn về mặt tài chính. Chính sự quyết đoán và kịp thời trong đàm phán mới giúp đội bóng thành Madrid giành phần thắng, đưa nhà vô địch World Cup 2022 về Metropolitano.

Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Atletico, Alvarez nhanh chóng ghi dấu ấn với phong độ ấn tượng, trở thành mắt xích then chốt trong hệ thống chiến thuật của Diego Simeone. Anh không chỉ là một tiền đạo sắc bén mà còn là hình mẫu cho tinh thần chiến đấu và sự hy sinh vì tập thể - điều khiến bản thân được các CĐV yêu mến và ban lãnh đạo đặc biệt tin tưởng.

Không ngạc nhiên khi ngoài Barcelona, Arsenal cũng theo dõi sát sao cầu thủ này. Tuy nhiên, tại Metropolitano, mọi thứ vẫn bình lặng. Không một dấu hiệu bất ổn, không một động thái nào từ chính Alvarez cho thấy anh muốn rời đi. Ngược lại, cựu sao Manchester City đang được định vị như hình mẫu lý tưởng của Atletico trong kỷ nguyên mới.

Barcelona, dù rất muốn, vẫn đang bất lực trước bức tường mang tên "500 triệu euro". Trong bối cảnh ngân sách eo hẹp và những ràng buộc tài chính từ UEFA, họ gần như không có cơ hội theo đuổi thương vụ này một cách nghiêm túc.

Alvarez sẽ tiếp tục ở lại Atlético - nơi đang biến anh thành thủ lĩnh thế hệ mới. Và với mọi động thái hiện tại, "Người nhện" không có lý do gì để rời tổ. Ít nhất là trong tương lai gần.

