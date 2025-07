JSOL đâu cần phải gắn với HIEUTHUHAI

JSOL sau Anh trai "say hi" đã tận dụng tối đa phong cách trẻ trung, hài hước và giải trí trong single "Dán mắt" để mang đến sự thú vị.

JSOL là một trong những nghệ sĩ có thâm niên trong Anh trai say Hi mùa đầu tiên khi nam ca sĩ đã chính thức ra mắt từ năm 2017. Tuy nhiên, trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, thử sức với nhiều thể loại khác nhau, nam ca sĩ vẫn chưa có được một bản hit lớn cho riêng mình.

Nhiều khán giả thấy tiếc cho JSOL khi anh là một trong số ít những nghệ sĩ hội tụ được các yếu tố cần có của một thần tượng: ngoại hình sáng, kỹ thuật hát ổn, có khả năng live và trình diễn khá. Ngay cả khi tham gia Anh trai say Hi, mặc dù vào được tới đêm chung kết, luôn trình diễn ổn định, nhưng lượng bình chọn cho nam ca sĩ cũng chưa cao, và được xem là quá gắn bó với HIEUTHUHAI để được an toàn qua mỗi vòng thi.

Bù lại, JSOL đã xây dựng được một hình tượng mới mẻ. Nếu như trước đó, anh được công ty chủ quản hướng tới phong cách “Nam thần học đường” với ngoại hình hiền lành, thư sinh, các bản ballad ấm áp dễ nghe có phần thâm tình, thì khi vào chương trình anh tạo dấu ấn với mái tóc hồng, tính cách sôi nổi hoạt bát, không ngại làm xấu hình ảnh để gây cười. Dẫu lượng fan “cứng” của JSOL sau Anh trai say Hi không tăng trưởng mạnh mẽ như Dương Domic hay Quang Hùng MasterD, nhưng rõ ràng anh vẫn trở nên đáng nhớ hơn hẳn giai đoạn trước.

Đến với single Dán mắt vừa mới phát hành, JSOL khai thác triệt để định hướng phong cách mới, thoát khỏi hình ảnh thư sinh nhàn nhạt trước đó.

Âm nhạc nhanh nhẹn bắt trend

Ở Dán Mắt, JSOL hợp tác với producer giàu kinh nghiệm của Vpop là Khắc Hưng. Producer này cho thấy tầm nhìn trên thị trường vẫn còn rất tinh tường sau hơn 10 năm làm nghề khi nửa đầu năm nay, anh ghi cho mình thêm một bản hit nữa là ca khúc Cay hợp tác với Jimmii Nguyễn. Thực tế, Khắc Hưng cũng là nhà sản xuất đã quen thuộc với JSOL khi đã cùng làm việc với nam ca sĩ trong single Độc Thân - cú thử sức chưa thực sự thành công với dance pop trước đây của nam ca sĩ.

Đến với Dán Mắt, Khắc Hưng đặt vào bài những yếu tố trendy hàng đầu hiện tại, thể hiện rõ mong muốn biến ca khúc thành hit. Rõ rệt nhất là việc sử dụng các âm thanh y2k, cụ thể là thể loại funk, xuyên suốt bài hát; hay cấu trúc bài thay đổi liên tục giữa hát và đọc hát, cộng thêm một đoạn rap ở verse thứ hai trong bài, thiết kế một post - chorus với phần lyrics lặp đi lặp “Bắt cóc trái tim em đem về làm của riêng” nhằm tạo nhiều điểm chú ý khác nhau thay vì dồn lực vào chorus. Đặc biệt, ở cuối bài Khắc Hưng tạo ra một đoạn nửa rap nửa đọc rất giống với những sản phẩm R&B - hiphop ở US-UK thập niên 2000s.

Hợp tác với Khắc Hưng, JSOL có thể đảm bảo sản phẩm của mình luôn thời thượng nhất.

Xét về khả năng bắt trend thì Khắc Hưng vẫn nhạy bén. Ngay trong năm nay, anh đã có một ca khúc theo đuổi phong cách bolero ảnh hưởng từ thập niên 90 là Cay, nhưng ngay sau đó anh cùng Min phát hành single (Từng là) Boyfriend, Girlfriend thực hiện theo synth pop đương đại mới mẻ. Hai ca khúc tuy đối lập nhưng đều cho thấy sự học hỏi rất kịp thời những xu thế đang thịnh hành ở nghệ sĩ quốc tế, với sự dẫn đầu của Lady Gaga và Ariana Grande.

Khi bắt tay với JSOL, để khai thác hết khía cạnh tính cách mới mẻ của nam ca sĩ, anh đã lựa chọn y2k làm xương sống để triển khai single Dán Mắt. Trong lyrics của bài cũng chứa những thuật ngữ đang “làm mưa làm gió” trong giới trẻ như “Say em như là say cỏ mèo/ Threads em là gì để anh theo/ Nhắc cho anh để anh gửi kẹo”. Kết hợp với đầu hồng “thương hiệu”, hình ảnh mà JSOL xây dựng trong bài ấn tượng hơn hẳn các single trước đây trong sự nghiệp của anh.

Có thể theo đuổi lâu dài?

JSOL là một nghệ sĩ có đủ kỹ năng của một idol. Khi không hát ballad nữa mà đặt mình vào một bản dance pop, từng skill của JSOL được thể hiện rõ ràng: giọng hát vững vàng, đa dạng chuyển từ hát sang rap, đọc rap đều mượt mà, khả năng nhảy và trình diễn ở mức khá. Điểm yếu nhất của JSOL trước đây là phong cách nhàn nhạt, dễ nghe dễ quên thì nay đã được cải tiến bằng một hình tượng mới mẻ thú vị.

Một điểm cộng của JSOL so với các ca sĩ cùng thời khác, đó là khả năng hát rõ lời. Trong pop nói chung hay dance pop nói riêng, yếu tố rõ lời từ lâu đã không còn quá quan trọng bởi các nghệ sĩ thường lựa chọn hát lướt, bẻ giọng để tạo dấu ấn riêng. JSOL là một trong số ít ca sĩ vẫn theo đuổi trường phái kỹ thuật hát chắc chắn nhờ được đào tạo tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trong single Dán mắt, có những phân đoạn rap tiết tấu khá nhanh, JSOL cũng liên tục thay đổi cách thể hiện từ đáng yêu cho tới hơi “bad boy” một chút, nhưng không có khoảnh khắc nào khiến cho phần ca từ bị mờ.

Hình tượng mới của JSOL rõ ràng ấn tượng hơn hẳn trước đây.

Tuy nhiên, Dán mắt vẫn chứa một điểm yếu có thể coi là “cố hữu” trong âm nhạc của Khắc Hưng từ trước đến nay, đó là đôi khi có những verse có phần vô nghĩa. Với một ca khúc hướng tới sự tươi trẻ, đáng yêu, tập trung vào âm nhạc bắt tai thời thượng, lyrics không phải là yếu tố quá quan trọng. Tuy nhiên, khi JSOL rap tới khúc “Anh gọi em là pate cá/ Cá thu, cá hồi, cá tuna”, nhiều khán giả khó tính có thể sẽ phải nhíu mày, rùng mình. Nếu như muốn theo đuổi phong cách này lâu dài, Khắc Hưng và JSOL cần làm việc chặt chẽ hơn để tiết chế bớt những câu chữ không cần thiết.

Ở single solo đầu tiên kể từ khi bước ra khỏi chương trình Anh trai say Hi, JSOL đã thành công giới thiệu được phong cách mới của mình, cả trong mặt hình ảnh lẫn âm nhạc. Sẽ còn những yếu tố cần cải thiện, nhưng trước mắt JSOL đã ghi được dấu ấn đậm nét hơn trong lòng khán giả, và đó là tiền đề cần thiết để anh có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình.