Jonathan Majors cưới

Jonathan Majors kết hôn với Meagan Good trong một buổi lễ riêng tư tại Los Angeles vào ngày 18/3.

Theo Pagesix, tài tử Jonathan Majors và nữ diễn viên Meagan Good đã bí mật tổ chức hôn lễ tại nhà riêng ở Los Angeles vào ngày 18/3 (giờ địa phương), chỉ bốn tháng sau khi công khai đính hôn.

Một nguồn tin từ Entertainment Tonight cho biết, lễ cưới diễn ra trong phạm vi gia đình với sự chứng kiến của hai người mẹ. Mẹ của Majors, một mục sư, là người chủ trì hôn lễ. Đám cưới được tổ chức đơn giản và ấm cúng, không có khách mời nổi tiếng.

Trước đó, Majors và Good tuyên bố đính hôn vào tháng 11/2024 tại sự kiện Ebony Power 100 Gala, nơi họ gặp nhau lần đầu vào năm 2022. Cả hai công khai mối quan hệ vào tháng 5/2023, giữa thời điểm nam diễn viên vướng vào vụ kiện liên quan đến cáo buộc hành hung bạn gái cũ Grace Jabbari.

Meagan Good luôn đồng hành cùng bạn trai Jonathan Majors. Ảnh: Reuters.

Jonathan Majors nổi tiếng qua các vai diễn trong The Last Black Man in San Francisco (2019), Lovecraft Country (2020) và Creed III (2023). Anh từng được Marvel Studios lựa chọn vào vai phản diện Kang the Conqueror trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, nhưng bị cắt hợp đồng sau khi bị kết tội hành hung bạn gái cũ Grace Jabbari vào năm 2023.

Meagan Good được biết đến với các vai diễn trong Think Like a Man (2012), Anchorman 2: The Legend Continues (2013) và loạt phim Harlem. Cô từng kết hôn với mục sư Devon Franklin vào 9 năm trước khi ly hôn vào năm 2021. Tháng 5/2023, Good công khai hẹn hò với Majors.