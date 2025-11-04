Johnathan Hạnh Nguyễn và vợ tại Harper’s Bazaar Star Awards 2025

Vợ chồng doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và Lê Hồng Thủy Tiên đã có mặt tại đêm tôn vinh nghệ thuật Harper’s Bazaar Star Awards 2025, dù ít khi tham dự các sự kiện giải trí.

Tối 30/10 tại Thủ Thiêm Riverstage, lễ trao giải Harper’s Bazaar Star Awards 2025 trở lại sau ba năm với chủ đề Secret Bloom, tôn vinh hành trình sáng tạo của những cá nhân và thương hiệu tiêu biểu. Sự kiện quy tụ hơn 300 khách mời thuộc nhiều lĩnh vực như thời trang, giải trí, làm đẹp và kinh doanh.

Ca sĩ Mỹ Tâm nhận vinh danh tại sự kiện. Ảnh: Katsu Phương Team.

Khi đêm trao giải bước vào phần cao trào, danh hiệu Lifetime Achievement (Thành tựu trọn đời), giải thưởng danh giá nhất, xướng tên nghệ sĩ Mỹ Tâm. Họa mi tóc nâu được vinh danh vì hơn hai thập kỷ cống hiến cho âm nhạc Việt, không ngừng sáng tạo và truyền cảm hứng bằng niềm đam mê thuần khiết.

Danh hiệu Lifetime Achievement thuộc về ca sĩ Mỹ Tâm bởi những thành tựu to lớn dành cho âm nhạc và nghệ thuật. Ảnh: Katsu Phương Team.

Đặc biệt, khoảnh khắc doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, Nhà sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), và phu nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên bước lên sân khấu trao chiếc cúp cho nữ ca sĩ đã trở thành tâm điểm của buổi tối.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn có mặt và trao giải tại sự kiện. Ảnh: Katsu Phương Team.

Hai doanh nhân vốn hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện nghệ thuật nhưng lần này dành trọn thời gian cho chương trình, ngồi đến phút cuối để theo dõi các tiết mục biểu diễn. Cả hai say mê lắng nghe phần trình diễn Hẹn ước từ hư vô của Mỹ Tâm và dành nhiều lời khen cho bài phát biểu đầy cảm xúc, chân thành của cô.

Trong khoảnh khắc nhận giải, Mỹ Tâm chia sẻ: “Tâm không làm nghề để nhận giải thưởng, mà vì được sống hết mình với âm nhạc. Khi ta làm bằng cả niềm tin và tình yêu, những giá trị tốt đẹp nhất sẽ tự tìm đến”.

Khoảnh khắc trao giải mang lại nhiều cảm xúc. Ảnh: Katsu Phương Team.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên cũng xúc động nói: “Con gái tôi biết hát tiếng Việt là nhờ ca khúc ‘Ước gì’ của Mỹ Tâm. Chúng tôi tự hào được trao giải cho một người nghệ sĩ mà cả gia đình đều yêu mến”.

Đêm trao giải khép lại trong ánh đèn rực rỡ, khi Mỹ Tâm sánh vai cùng vợ chồng doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và Lê Hồng Thủy Tiên, tạo nên hình ảnh đẹp đẽ và đầy cảm xúc, nơi âm nhạc, thời trang và tinh thần cống hiến giao hòa trong một khoảnh khắc đáng nhớ của Harper’s Bazaar Star Awards 2025.