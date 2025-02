Joao Felix và màn ra mắt như mơ tại AC Milan

Rạng sáng 6/2, AC Milan tiếp đón AS Roma trên sân nhà San Siro trong trận tứ kết Coppa Italy. Đội bóng của Sergio Conceicao có một màn trình diễn ấn tượng, không chỉ bởi chiến thắng, mà còn bởi dấu ấn đặc biệt từ Joao Felix - bản hợp đồng mới vừa cập bến từ Chelsea theo dạng cho mượn.

Dù Tammy Abraham tỏa sáng với cú đúp, tâm điểm của trận đấu lại thuộc về Joao Felix. Khi được tung vào sân ở phút 59, cựu tiền đạo của Atletico Madrid nhanh chóng để lại dấu ấn. Chỉ mất 12 phút, anh có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới.

Phút 71, nhận đường chọc khe tinh tế từ Santiago Gimenez, Joao Felix di chuyển thông minh, phá bẫy việt vị rồi bình tĩnh lốp bóng qua thủ thành AS Roma, ấn định chiến thắng 3-1 cho AC Milan. Một pha xử lý mang đậm dấu ấn của một cầu thủ đẳng cấp.

Dù chỉ thi đấu 31 phút, nhưng Joao Felix nhận được đánh giá cao từ các chuyên gia thống kê. Sofascore chấm anh 7.4 điểm, với các thống kê nổi bật: 1 cú sút trúng đích - và đó là bàn thắng; 1 pha rê bóng thành công; 30 lần chạm bóng; tỷ lệ chuyền chính xác 82%; 2 lần chiến thắng tranh chấp tay đôi.

Truyền thông Tây Ban Nha ngay lập tức dành sự chú ý đặc biệt cho màn trình diễn của Joao Felix. Tờ AS chạy dòng tiêu đề: "Joao lại tỏa sáng! Một màn ra mắt ấn tượng khiến người hâm mộ phát cuồng".

Từ một cầu thủ bị lãng quên tại Chelsea, Joao Felix đang cho thấy bản thân vẫn là một nhân tố tấn công lợi hại. Giới chuyên môn nhận định, có thể anh chưa tìm được môi trường phù hợp để bùng nổ. Nhưng sau màn trình diễn trước AS Roma, Joao Felix đã chứng minh rằng anh vẫn còn rất đáng xem.

Rõ ràng, Joao Felix vẫn sở hữu tài năng và bản lĩnh của một ngôi sao lớn. Câu hỏi đặt ra là liệu AC Milan có phải điểm đến lý tưởng để anh tìm lại chính mình?

Dưới sự dẫn dắt của Sergio Conceicao, Milan đang xây dựng một lối chơi tấn công tốc độ và linh hoạt - phù hợp với phong cách của Felix. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ như trong trận ra mắt, tiền đạo người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể hồi sinh sự nghiệp và tìm lại ánh hào quang mà nhiều người từng kỳ vọng.

Mùa giải còn dài, nhưng với khởi đầu như mơ tại AC Milan, Joao Felix đã sẵn sàng viết tiếp câu chuyện của mình tại Serie A.

