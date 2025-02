Báo động cho Joao Felix

Rạng sáng 4/2 (giờ Hà Nội), Joao Felix đầu quân cho AC Milan theo dạng cho mượn đến hết mùa này từ Chelsea. CLB Serie A chấp nhận trả 5 triệu bảng phí mượn Felix và thanh toán toàn bộ tiền lương của cầu thủ này. Hợp đồng giữa đôi bên không có điều khoản mua đứt.

Bleacher Report nhận định Felix đang có sự nghiệp thiếu ổn định. Ở tuổi 25, tiền đạo người Bồ Đào Nha liên tục phải thay đổi CLB và phải thích nghi với nhiều chiến thuật, cách chơi và tạo sự kết nối với nhiều đồng đội khác nhau.

Tháng 1/2023, Felix chính thức đến Premier League thi đấu cho Chelsea theo dạng cho mượn. Đến tháng 8/2024, anh ký hợp đồng chính thức với "The Blues" kéo dài 7 năm, mức phí chuyển nhượng 42 triệu bảng.

Giữa khoảng thời gian đó, Felix đầu quân cho Barcelona theo dạng cho mượn nhưng không tạo đủ ấn tượng. Sau 44 lần ra sân cho CLB xứ Catalonia, Felix ghi 10 bàn. Anh không được Barcelona mua đứt.

Trở lại Chelsea vào đầu mùa này, Felix từng nằm trong kế hoạch của HLV Enzo Maresca nhưng không thể cạnh tranh suất đá chính. Anh chỉ đá chính 3 trận tại Premier League. Cơ hội ra sân của cầu thủ người Bồ Đào Nha bị hạn chế bởi Cole Palmer thể hiện quá tốt.

Đến AC Milan, Felix tiếp tục trải qua cuộc cạnh tranh khác trên hàng công cùng những cái tên như Rafael Leao, Christian Pulisic, Tammy Abraham và cả tân binh Santiago Gimenez.

Từng là một trong những tài năng được kỳ vọng nhất của Bồ Đào Nha, Felix giờ phải đối mặt với những thách thức lớn để làm lại sự nghiệp. Nếu không thể hiện tốt tại Milan, khả năng Felix được tin dùng tại Chelsea ở mùa giải kế tiếp là không cao.

