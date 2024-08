Joao Felix trở lại Chelsea

Joao Felix coi như hoàn tất việc gia nhập Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Chelsea đạt thỏa thuận mua đứt Felix. Ảnh: Reuters.

Theo The Athletic, Chelsea sẽ trả cho đội bóng thủ đô Tây Ban Nha mức phí chuyển nhượng khoảng 45-50 triệu euro. Cầu thủ 24 tuổi đặt bút ký vào hợp đồng có thời hạn 6 năm với tùy chọn gia hạn thêm 1 năm.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất.

Ở chiều ngược lại, thương vụ Conor Gallagher sang Atletico Madrid sẽ được thông qua trong khoảng 48 giờ tới. Atletico tiêu tốn khoảng 42,5 triệu euro để có chữ ký của tiền vệ người Anh.

Đây được xem như vụ hợp tác làm ăn thành công cho cả hai đội bóng. Atletico có tiền vệ họ cần, trong khi Chelsea cũng bổ sung được mũi nhọn cần thiết cho hàng công.

Trước đó, Felix từng phát biểu muốn gắn bó với sân Stamford Bridge dài hạn: "Chelsea thích tấn công. Họ chuộng lối chơi kiểm soát. Vì vậy, đây là kiểu mà tôi rất thích. Tôi cảm thấy tự do khi thi đấu ở đây. Tôi thích Chelsea".

Felix từng trải qua nửa sau mùa giải 2022/23 theo dạng cho mượn tại sân Stamford Bridge. Anh ghi 4 bàn sau 20 lần ra sân cho câu lạc bộ Premier League.

Hè 2023, Felix gia nhập Barcelona dưới dạng cho mượn, ​​ghi được 10 bàn và cung cấp thêm 6 kiến ​​tạo sau 44 trận.

Tài năng người Bồ Đào Nha khoác áo Atletico từ hè năm 2019. Anh vẫn giữ kỷ lục là cầu thủ đắt nhất lịch sử CLB với giá 126 triệu euro. Sau 131 trận cho đội bóng Tây Ban Nha, Felix "bỏ túi" 34 bàn.