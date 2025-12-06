Jo Jin Woong giải nghệ, cúi đầu xin lỗi

Jo Jin Woong thừa nhận đã có những hành vi sai lầm trong quá khứ. Anh cho biết sẽ đón nhận mọi lời chỉ trích và quyết định giải nghệ, tự kiểm điểm.

Theo Chosun, sau khi bị tố từng có nhiều hành vi sai trái thời trung học như trộm cắp và tấn công tình dục, Jo Jin Woong mới đây đã lên tiếng xin lỗi, tuyên bố giải nghệ.

Cụ thể, hôm 6/12, nam diễn viên đăng tải tâm thư gửi tới khán giả. “Trước hết, tôi xin cúi đầu xin lỗi vì những sự việc không hay trong quá khứ đã khiến tất cả những người tin tưởng và ủng hộ tôi thất vọng. Tôi xin chấp nhận mọi lời khiển trách và từ hôm nay sẽ dừng toàn bộ hoạt động, khép lại con đường diễn viên", Jo Jin Woong viết.

Anh chia sẻ thêm: “Đây là trách nhiệm mà tôi phải gánh vác cho những lỗi lầm trong quá khứ. Từ nay, với tư cách một công dân, tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm, cố gắng hoàn thiện bản thân. Một lần nữa, tôi xin chân thành xin lỗi".

Chia sẻ của Jo Jin Woong gây xôn xao dư luận Hàn Quốc, kéo theo nhiều bàn luận trên mạng xã hội.

Jo Jin Woong thông báo giải nghệ sau lùm xùm. Ảnh: News1.

Trước đó, tài tử bị tố từng phải vào trại giáo dưỡng thời trung học vì trộm cắp xe và tấn công tình dục. Ngoài ra, Jo Jin Woong còn được cho là từng bị phạt tiền vì hành hung đồng nghiệp trong thời kỳ còn là diễn viên vô danh, hay lái xe khi say rượu.

Trước làn sóng dư luận, công ty quản lý Saram Entertainment lên tiếng: “Sau khi xác nhận với nam diễn viên, đúng là có những hành vi sai trái xảy ra khi anh ấy còn ở tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, đây chỉ là dựa trên một phần sự thật được xác nhận, và vì sự việc đã hơn 30 năm nên rất khó làm rõ toàn bộ diễn biến. Việc trong thời gian trưởng thành có những quyết định thiếu chín chắn, bản thân diễn viên cũng cảm thấy hối hận và đang tự kiểm điểm sâu sắc

Song, công ty phủ nhận chuyện diễn viên từng tấn công tình dục.

Jo Jin Woong sinh năm 1976, là một trong những gương mặt thực lực của điện ảnh và truyền hình xứ kim chi. Xuất thân từ khoa Kịch – Điện ảnh Đại học Kyungsung, anh ghi dấu qua các phim Nameless Gangster, A Hard Day, The Handmaiden và series Signal, đồng thời nhiều lần được vinh danh với các giải thưởng lớn.

Bên cạnh sự nghiệp dày dặn, Jo Jin Woong còn được chú ý nhờ hình ảnh chính trực trong các tác phẩm lịch sử - hình sự, thường đảm nhận vai cảnh sát hay nhân vật có giá trị đạo đức.