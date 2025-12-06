Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Jo Jin Woong giải nghệ, cúi đầu xin lỗi

  • Thứ bảy, 6/12/2025 21:29 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Jo Jin Woong thừa nhận đã có những hành vi sai lầm trong quá khứ. Anh cho biết sẽ đón nhận mọi lời chỉ trích và quyết định giải nghệ, tự kiểm điểm.

Theo Chosun, sau khi bị tố từng có nhiều hành vi sai trái thời trung học như trộm cắp và tấn công tình dục, Jo Jin Woong mới đây đã lên tiếng xin lỗi, tuyên bố giải nghệ.

Cụ thể, hôm 6/12, nam diễn viên đăng tải tâm thư gửi tới khán giả. “Trước hết, tôi xin cúi đầu xin lỗi vì những sự việc không hay trong quá khứ đã khiến tất cả những người tin tưởng và ủng hộ tôi thất vọng. Tôi xin chấp nhận mọi lời khiển trách và từ hôm nay sẽ dừng toàn bộ hoạt động, khép lại con đường diễn viên", Jo Jin Woong viết.

Anh chia sẻ thêm: “Đây là trách nhiệm mà tôi phải gánh vác cho những lỗi lầm trong quá khứ. Từ nay, với tư cách một công dân, tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm, cố gắng hoàn thiện bản thân. Một lần nữa, tôi xin chân thành xin lỗi".

Chia sẻ của Jo Jin Woong gây xôn xao dư luận Hàn Quốc, kéo theo nhiều bàn luận trên mạng xã hội.

Jo Jin Woong anh 1

Jo Jin Woong thông báo giải nghệ sau lùm xùm. Ảnh: News1.

Trước đó, tài tử bị tố từng phải vào trại giáo dưỡng thời trung học vì trộm cắp xe và tấn công tình dục. Ngoài ra, Jo Jin Woong còn được cho là từng bị phạt tiền vì hành hung đồng nghiệp trong thời kỳ còn là diễn viên vô danh, hay lái xe khi say rượu.

Trước làn sóng dư luận, công ty quản lý Saram Entertainment lên tiếng: “Sau khi xác nhận với nam diễn viên, đúng là có những hành vi sai trái xảy ra khi anh ấy còn ở tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, đây chỉ là dựa trên một phần sự thật được xác nhận, và vì sự việc đã hơn 30 năm nên rất khó làm rõ toàn bộ diễn biến. Việc trong thời gian trưởng thành có những quyết định thiếu chín chắn, bản thân diễn viên cũng cảm thấy hối hận và đang tự kiểm điểm sâu sắc

Song, công ty phủ nhận chuyện diễn viên từng tấn công tình dục.

Jo Jin Woong sinh năm 1976, là một trong những gương mặt thực lực của điện ảnh và truyền hình xứ kim chi. Xuất thân từ khoa Kịch – Điện ảnh Đại học Kyungsung, anh ghi dấu qua các phim Nameless Gangster, A Hard Day, The Handmaiden và series Signal, đồng thời nhiều lần được vinh danh với các giải thưởng lớn.

Bên cạnh sự nghiệp dày dặn, Jo Jin Woong còn được chú ý nhờ hình ảnh chính trực trong các tác phẩm lịch sử - hình sự, thường đảm nhận vai cảnh sát hay nhân vật có giá trị đạo đức.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Giải mã kẻ đáng sợ nhất 'Avatar'

"Avatar: Fire and Ash" mang đến một phản diện mới. Thế nhưng, "già gân" Miles Quaritch vẫn đóng vai trò mắt xích quan trọng nhất trong cuộc xung đột tại hành tinh Pandora.

28:1689 hôm qua

Lisa đóng phim 18+ cùng Ma Dong Seok

Netflix xác nhận đang sản xuất bộ phim "Taigo", có sự tham gia của nhiều ngôi sao Hàn mà nổi bật là Ma Dong Seok và Lisa (BlackPink).

34:2051 hôm qua

Jung Kook gây bùng nổ MXH vì tin hẹn hò

Jung Kook (BTS) vướng tin hẹn hò Winter (aespa) sau khi dân mạng soi ra cả hai có hình xăm đôi. Phía công ty quản lý nam ca sĩ mới đây chính thức lên tiếng.

36:2166 hôm qua

Tử Khiêu

Jo Jin Woong trộm cướp tấn công tình dục

    Đọc tiếp

    Thanh Hien sinh con trai hinh anh

    Thanh Hiền sinh con trai

    2 giờ trước 21:33 6/12/2025

    0

    Thanh Hiền chia sẻ tin vui vào tối 6/12. Cô sinh con trai với chồng Thanh Long, không hoạt động trong giới giải trí.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý