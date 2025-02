Jisoo sắp đến Hà Nội

Ngày 4/2, Blissoo, công ty quản lý hoạt động solo của Jisoo công bố tour diễn kết hợp sự kiện fan meeting mang tên Lights, Love, Action! sẽ diễn ra tại châu Á trong năm 2025.

Người hâm mộ tại Việt Nam hào hứng khi Hà Nội là một trong những điểm đến của tour diễn bên cạnh Manila (Philippines), Bangkok (Thái Lan), Tokyo (Nhật Bản), Hong Kong... Hiện, Blissoo chưa đưa ra thông báo cụ thể về thời gian tổ chức tour diễn.

Đây sẽ là lần tái ngộ đầu tiên giữa Jisoo và fan Việt kể từ concert Born Pink diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình vào năm 2023. Hiện, thông tin Jisoo trở lại Việt Nam trong tour diễn Lights, Love, Action! mở ra cuộc bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước mắt, chị cả BlackPink đang chuẩn bị ra mắt mini album đầu tay mang tên Amortage. Mini album bao gồm 4 ca khúc Earthquake, Your Love, Tears và Hugs and Kisses. đều có sự tham gia của Jisoo trong vai trò sáng tác.

Song, Jisoo vấp phải ý kiến trái chiều khi góp mặt trong bộ phim Newtopia. Tác phẩm xoay quanh Yeongju (Jisoo) cùng bạn trai đối đầu đám thây ma đói khát. Đoạn trailer sau khi ra mắt đã gây tranh cãi vì giọng thoại và đài từ của Jisoo. Khán giả nhận xét đài từ của thành viên của nhóm BlackPink gây thất vọng.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.