Jessica Alba hẹn hò tài tử 'Captain America'?

Jessica Alba và Danny Ramirez xuất hiện bên nhau trong chuyến bay từ Mexico trở về Mỹ. Bộ đôi diễn viên vướng tin hẹn hò từ nhiều tháng trước đó.

Theo Page Six, Jessica Alba và Danny Ramirez được bắt gặp bên nhau như hình với bóng khi di chuyển từ Cancún (Mexico) tới Los Angeles (Mỹ). Trong đoạn video mà TMZ có được, bộ đôi diễn viên diện trang phục tông trắng chủ đạo, cùng đội mũ bóng chày. Quá trình di chuyển tại sân bay, cả hai không thể hiện cử chỉ tình cảm.

Jessica Alba và Danny Ramirez bên nhau tại sân bay. Ảnh: TMZ.

Hiện tại, đại diện Jessica Alba và Danny Ramirez đều không phản hồi về đoạn video khi Page Six liên hệ.

Hồi tháng 5, tài tử Captain America: Brave New World vướng tin đồn hẹn hò minh tinh Fantastic Four sau khoảnh khắc tại công viên ở London (Anh). Theo The Sun, Jessica Alba tận hưởng khoảng thời gian bên một người đàn ông lạ mặt. Đặc biệt, cả hai có nhiều hành động thân mật như nắm tay, ôm ấp.

Trên mạng xã hội, Danny Ramirez là cái tên được đông đảo khán giả nhắc đến: "Danny Ramirez và Jessica Alba? Bài viết nói về người đàn ông bí ẩn nhưng cũng có thể là anh ấy", "Anh ấy đang ở London để ghi hình cho bộ phim Avengers: Doomsday. Nhìn bức ảnh này khiến tôi bất ngờ'".

Hồi tháng 3, thông qua chức năng story, Jessica Alba chúc mừng Danny Ramirez góp mặt trong bom tấn Avenger: Doomsday. Cụ thể, cô đăng lại bài viết thông báo diễn viên tham gia bộ phim, đồng thời gắn thẻ Danny Ramirez.

Trước đó một tháng, Jessica Alba đệ đơn ly hôn Cash Warren sau 17 năm chung sống, theo People. Đơn ly hôn được đệ lên tòa án quận Los Angeles, Mỹ với lý do giữa hai người nảy sinh những bất đồng không thể hòa giải. Trước đó, cả hai đã ly thân từ cuối tháng 12/2024. "Chúng tôi mãi là một gia đình. Con cái vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, nữ diễn viên cho biết.

Gặp nhau lần đầu trên phim trường Fantastic Four, 4 năm sau, Jessica Alba và Cash Warren về chung một nhà vào tháng 5/2008. Gần hai thập kỷ hôn nhân, cặp đôi có 3 người con lần lượt là Honor, Haven và Hayes. Cả Jessica Alba và Cash Warren đều yêu cầu tòa án cho phép họ cùng nuôi con. Đồng thời, cô khôi phục tên hợp pháp thành Jessica Marie Alba.