Jennie ngày càng táo bạo

Sáng 11/10, Jennie chính thức trở lại với MV mới mang tên Mantra. Đây là sản phẩm đầu tiên của nữ ca sĩ kể từ khi cô kết thúc hợp đồng cá nhân với công ty quản lý YG Entertainment. Trong sản phẩm này, thành viên nhóm BlackPink kết hợp ê-kíp nước ngoài và hát hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mantra kết hợp nhịp điệu mạnh mẽ, lặp đi lặp lại với giọng hát trầm ấm của Jennie.

Jennie xuất hiện với phong cách gợi cảm, táo bạo trong những bộ trang phục ôm sát, chất liệu xuyên thấu để lộ nội y hoặc quần ngắn khoe vóc dáng cân đối.

Jennie là thành viên thứ 2 của Lisa tung ra sản phẩm solo kể từ khi rời YG. Tới 9h 11/10, chỉ ít giờ sau khi phát hành, Mantra đã leo lên hạng 41 của trang nghe nhạc hàng đầu Hàn Quốc Melon. Đây là thành tích cao với một ca khúc phát hành vào buổi sáng và lại toàn bằng tiếng Anh như Mantra.

Đầu tháng 7, đoạn video quay cảnh Jennie hút thuốc lá điện tử trong nhà được tung ra, rồi lan truyền trên mạng xã hội và gây tranh cãi. Trong video, Jennie vừa trang điểm vừa sử dụng thuốc lá điện tử. Đáng nói, nữ ca sĩ nhả khói thuốc trước mặt nhiều nhân viên trong ê-kíp. Cộng đồng mạng chỉ trích Jennie không tôn trọng những người xung quanh.

Sau đó, Jennie lên tiếng thừa nhận việc hút thuốc trước mặt các nhân viên. Cô xin lỗi và cho biết đang suy ngẫm về hành động của bản thân. Nữ thần tượng cũng trực tiếp liên hệ với các nhân viên để xin lỗi họ.

